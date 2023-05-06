На Алтае проснулись змеи

Пресмыкающиеся попали на фото

06 мая 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: Светлана Тихонова / "Грибы и грибники Алтайского края"

В Алтайском крае проснулись змеи. Пресмыкающихся заметил грибник в Троицком районе.

В группе "Грибы и грибники Алтайского края" опубликовали фото, как два ужа лежат на прошлогодней листве и греются на солнце.

Чаще всего на территории региона встречаются два вида змей – ядовитые гадюки и неядовитые ужи, которых легко перепутать.

У ужей есть большие жёлтые пятна по бокам шеи у головы. У гадюк голова треугольной формы, а зрачок – щелевидный, в то время как у неядовитых змей он круглый.