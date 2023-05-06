На Алтае проснулись змеи
Пресмыкающиеся попали на фото
06 мая 2023, 08:15, ИА Амител
Фото: Светлана Тихонова / "Грибы и грибники Алтайского края"
В Алтайском крае проснулись змеи. Пресмыкающихся заметил грибник в Троицком районе.
В группе "Грибы и грибники Алтайского края" опубликовали фото, как два ужа лежат на прошлогодней листве и греются на солнце.
Чаще всего на территории региона встречаются два вида змей – ядовитые гадюки и неядовитые ужи, которых легко перепутать.
У ужей есть большие жёлтые пятна по бокам шеи у головы. У гадюк голова треугольной формы, а зрачок – щелевидный, в то время как у неядовитых змей он круглый.
Комментарии 0