Ее мощность будет соответствовать уровню G1

05 июля 2025, 11:25, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Магнитная буря обрушится на Землю 10–11 июля, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным ученых, в эти дни мощность геоударов будет соответствовать уровню G1 – слабая буря. Затем 12 и 13 июля магнитосфера будет пребывать в возбужденном состоянии, а 14-го числа перейдет в спокойное.

Еще одна аналогичная по силе магнитная буря ожидается 22 и 23 июля.

Прогноз магнитных бурь / Источник: xras.ru

Во время магнитных бурь рекомендуется хорошо высыпаться, избегать физических и эмоциональных нагрузок, отказаться от тяжелой пищи, кофеина и алкоголя. Важно пить больше воды, есть продукты с калием и магнием, а также заниматься легкой физической активностью, например, прогулками или йогой.