Концерты, выставка, наблюдения за Солнцем. Куда сходить на этой неделе в Барнауле

Amic.ru собрал самые яркие события

02 июля 2025, 07:15, ИА Амител

Историческое здание в центре Барнаула / Фото Екатерина Смолихина / Amic.ru

Началась очередная рабочая неделя, однако это не повод отдыхать от рутинных задач только у телевизора.Amic.ru сделал подборку мероприятий, которые состоятся в Барнауле на этой неделе.

2 июля

Фестиваль Rock on! 16+

На сцене выступят Rivolt, Денис Тагильцев, ArtBurn и Life Side Death.

20:00

Hairy Lemon Pub, ул. Лазурная, 13

400-600 рублей

3 июля

Концерт классической музыки “Оркестр при свечах Muse” 6+

3000 свечей и живой оркестр Muse. Уникальное культурное событие мирового уровня. Это не просто концерт, а живой диалог с искусством, способный вызвать мурашки по коже. Зрители отмечают: это опыт, который невозможно забыть.

19:00

ДК “Мотор”, ул. Германа Титова, 50а

1900-3700 рублей

5 июля

Поп-концерт группы “Фактор 2” 18+

В Барнауле выступит группа, песни которой знает, пожалуй, каждый, чья юность пришлась на нулевые. Посетители концерта смогут вживую услышать вечные хиты "Красавица", "Ути, моя маленькая", "Одинокая звезда" и многие другие.

19:00

Планета Q, ул. Байкальская, 47

3000-4000 рублей

Открытие выставки "Аз.Арт.Сибирь"

В экспозиции будут представлены 600 произведений искусства от 312 молодых художников со всей Сибири. Выставка будет работать до 28 июля, дополнительно гостей ждут мастер-классы барнаульских художников, экскурсии и круглые столы.

15:00

Титов-Арена, пр. Социалистический, 93

Бесплатно

”Наблюдаем Солнце” 6+

Астрономические наблюдения за светилом в компании сотрудников планетария.

11:30

Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19

Бесплатно

6 июля

Квиз, плиз! Бинго

Музыкальная игра, где участники смогу проверить свою удачу. Гостей ждет азарт, атмосфера караоке и соревнование.

17:00

Эрмитаж, пер. Геблера, 33б

600 рублей

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