Концерты, выставка, наблюдения за Солнцем. Куда сходить на этой неделе в Барнауле
Amic.ru собрал самые яркие события
02 июля 2025, 07:15, ИА Амител
Началась очередная рабочая неделя, однако это не повод отдыхать от рутинных задач только у телевизора.Amic.ru сделал подборку мероприятий, которые состоятся в Барнауле на этой неделе.
2 июля
Фестиваль Rock on! 16+
На сцене выступят Rivolt, Денис Тагильцев, ArtBurn и Life Side Death.
- 20:00
- Hairy Lemon Pub, ул. Лазурная, 13
- 400-600 рублей
3 июля
Концерт классической музыки “Оркестр при свечах Muse” 6+
3000 свечей и живой оркестр Muse. Уникальное культурное событие мирового уровня. Это не просто концерт, а живой диалог с искусством, способный вызвать мурашки по коже. Зрители отмечают: это опыт, который невозможно забыть.
- 19:00
- ДК “Мотор”, ул. Германа Титова, 50а
- 1900-3700 рублей
5 июля
Поп-концерт группы “Фактор 2” 18+
В Барнауле выступит группа, песни которой знает, пожалуй, каждый, чья юность пришлась на нулевые. Посетители концерта смогут вживую услышать вечные хиты "Красавица", "Ути, моя маленькая", "Одинокая звезда" и многие другие.
- 19:00
- Планета Q, ул. Байкальская, 47
- 3000-4000 рублей
Открытие выставки "Аз.Арт.Сибирь"
В экспозиции будут представлены 600 произведений искусства от 312 молодых художников со всей Сибири. Выставка будет работать до 28 июля, дополнительно гостей ждут мастер-классы барнаульских художников, экскурсии и круглые столы.
- 15:00
- Титов-Арена, пр. Социалистический, 93
- Бесплатно
”Наблюдаем Солнце” 6+
Астрономические наблюдения за светилом в компании сотрудников планетария.
- 11:30
- Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19
- Бесплатно
6 июля
Квиз, плиз! Бинго
Музыкальная игра, где участники смогу проверить свою удачу. Гостей ждет азарт, атмосфера караоке и соревнование.
- 17:00
- Эрмитаж, пер. Геблера, 33б
- 600 рублей
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08:33:07 02-07-2025
А что там с памятником истории -зданием гимназии Буткевич? Когда ремонт начнется?