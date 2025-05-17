Двухдневная магнитная буря обрушится на Землю в конце мая
Ее мощность будет соответствовать уровню G1
17 мая 2025, 13:20, ИА Амител
Магнитная буря обрушится на Землю 28–29 мая, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
По данным ученых, в эти дни мощность геоударов будет соответствовать уровню G1 – слабая буря. Затем 30 мая магнитосфера перейдет в возбужденное состояние, а 31-го числа – в спокойное.
Однако 1 июня на планете снова ожидается слабая магнитная буря, после которой магнитосфера будет возбуждена вплоть до 6 июня.
Как легче перенести магнитную бурю?
Во время магнитной бури врачи рекомендуют высыпаться, избегать физической и эмоциональной перегрузки, а также отказаться от тяжелой пищи, кофеина и алкоголя. Кроме того, следует пить больше воды, употреблять продукты с калием и магнием и отдавать предпочтение легким прогулкам или йоге.
Соблюдение этих рекомендаций позволит сохранить тонус организма и снизить риск воздействия магнитных бурь.
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