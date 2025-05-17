Ее мощность будет соответствовать уровню G1

17 мая 2025, 13:20, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Магнитная буря обрушится на Землю 28–29 мая, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным ученых, в эти дни мощность геоударов будет соответствовать уровню G1 – слабая буря. Затем 30 мая магнитосфера перейдет в возбужденное состояние, а 31-го числа – в спокойное.

Однако 1 июня на планете снова ожидается слабая магнитная буря, после которой магнитосфера будет возбуждена вплоть до 6 июня.

Прогноз магнитный бурь / xras.ru

Как легче перенести магнитную бурю?

Во время магнитной бури врачи рекомендуют высыпаться, избегать физической и эмоциональной перегрузки, а также отказаться от тяжелой пищи, кофеина и алкоголя. Кроме того, следует пить больше воды, употреблять продукты с калием и магнием и отдавать предпочтение легким прогулкам или йоге.

Соблюдение этих рекомендаций позволит сохранить тонус организма и снизить риск воздействия магнитных бурь.