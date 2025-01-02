Двухдневная магнитная буря ударит по Земле в январе

Большую часть месяца при этом магнитосфера будет спокойной

02 января 2025, 22:30, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com

Двухдневная магнитная буря обрушится на Землю в конце января, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным ученых, геомагнитные удары ожидаются 27 и 28 числа. Их мощность будет достигать уровня G1, что соответствует слабой буре.

Большую часть месяца магнитосфера при этом будет спокойной. Она будет находиться в возбужденном состоянии только 3, 10 и 16 января.