В Алтайском крае сняли пугающее кроваво-красное небо

Природное явление запечатлели в Михайловском районе

02 января 2025, 08:30, ИА Амител

Красное небо над Алтайским краем / Фото: "В курсе 22"

Небо в алтайском поселке Малиновое Озеро стало кроваво-красным, сообщили в телеграм-канале "В курсе 22".

Снимок с необычным явлением сделали 2 января в 00:17.

Вероятно, причиной этого могла стать магнитная буря, которая обрушилась на планету в первый день 2025 года.