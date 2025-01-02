В Алтайском крае сняли пугающее кроваво-красное небо
Природное явление запечатлели в Михайловском районе
02 января 2025, 08:30, ИА Амител
Красное небо над Алтайским краем / Фото: "В курсе 22"
Небо в алтайском поселке Малиновое Озеро стало кроваво-красным, сообщили в телеграм-канале "В курсе 22".
Снимок с необычным явлением сделали 2 января в 00:17.
Вероятно, причиной этого могла стать магнитная буря, которая обрушилась на планету в первый день 2025 года.
10:54:10 02-01-2025
Ох не к добру это... Не к добру...
12:54:39 02-01-2025
Бдыщ (10:54:10 02-01-2025) Ох не к добру это... Не к добру... ... Всё к добру. Из радуги не выбросить ни одного цвета, иначе, не будет радуги. Всё к добру!!!
12:00:44 02-01-2025
Это впервые такое, никогда такого не было, надо же.
12:33:55 02-01-2025
Гость (12:00:44 02-01-2025) Это впервые такое, никогда такого не было, надо же. ... сфотали с фильтрами, чтобы поохали и поахали)))
12:55:38 02-01-2025
Просто магнитная буря добралась до Алтайского края. Ничего нет особенного.
18:01:49 02-01-2025
Ветер завтра будет, погода меняется.
21:55:26 02-01-2025
Гость (12:00:44 02-01-2025) Это впервые такое, никогда такого не было, надо же. ... Это северное сияние, и всего то. ))) Еще в ноябре я снимал такое. Уже не первый раз.