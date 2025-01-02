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В Алтайском крае сняли пугающее кроваво-красное небо

Природное явление запечатлели в Михайловском районе

02 января 2025, 08:30, ИА Амител

Красное небо над Алтайским краем / Фото: "В курсе 22"
Красное небо над Алтайским краем / Фото: "В курсе 22"

Небо в алтайском поселке Малиновое Озеро стало кроваво-красным, сообщили в телеграм-канале "В курсе 22".

Снимок с необычным явлением сделали 2 января в 00:17.

Вероятно, причиной этого могла стать магнитная буря, которая обрушилась на планету в первый день 2025 года.

Алтайский край соцсети

Комментарии 7

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Бдыщ

10:54:10 02-01-2025

Ох не к добру это... Не к добру...

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гость

12:54:39 02-01-2025

Бдыщ (10:54:10 02-01-2025) Ох не к добру это... Не к добру... ... Всё к добру. Из радуги не выбросить ни одного цвета, иначе, не будет радуги. Всё к добру!!!

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Гость

12:00:44 02-01-2025

Это впервые такое, никогда такого не было, надо же.

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Гость

12:33:55 02-01-2025

Гость (12:00:44 02-01-2025) Это впервые такое, никогда такого не было, надо же. ... сфотали с фильтрами, чтобы поохали и поахали)))

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гость

12:55:38 02-01-2025

Просто магнитная буря добралась до Алтайского края. Ничего нет особенного.

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Гость

18:01:49 02-01-2025

Ветер завтра будет, погода меняется.

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Гость

21:55:26 02-01-2025

Гость (12:00:44 02-01-2025) Это впервые такое, никогда такого не было, надо же. ... Это северное сияние, и всего то. ))) Еще в ноябре я снимал такое. Уже не первый раз.

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