По прогнозам ученых, длительность бури может составить более 30 часов

16 сентября 2024, 13:27, ИА Амител

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В понедельник Землю ожидает магнитная буря серьезной мощности. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Причиной станет мощнейшая солнечная вспышка, которая произошла несколько дней назад. При худшем сценарии ученые обещают метеопатам настоящий "двухдневный апокалипсис".

О том, когда начнется магнитная буря, какой мощности достигнет и сколько продлится, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что 16 сентября Землю накроет магнитная буря? Да. В прогнозе, опубликованном на сайте Лаборатории солнечной астрономии, есть конкретные данные о магнитной буре. Ожидается, что в течение дня геомагнитные колебания резко усилятся и перейдут в "красную" зону. При этом уровень угрозы достаточно велик. Судя по прогнозу, буря будет не только мощной, но еще и затяжной.

2 Во сколько магнитная буря придет на Землю 16 сентября 2024 года? Из прогноза следует, что геомагнитная обстановка на планете резко ухудшится примерно в 11:00 по московскому времени. С этого момента мощность геоударов достигнет "красной" зоны, что свидетельствует о начале магнитной бури.

3 Насколько мощной будет магнитная буря 16 сентября 2024 года? На пике, который ожидается после полудня по московскому времени, мощность геоударов достигнет 7 баллов. Это уровень G3, который обозначает сильную магнитную бурю. Вероятность еще более мощного магнитного шторма оценивается в 30%.

4 Сколько продлится эта магнитная буря и когда она закончится? По самому худшему сценарию, о котором пишет Лаборатория солнечной астрономии, эта магнитная буря может продлиться около 30 часов . Из опубликованного прогноза следует, что магнитосфера Земли успокоится лишь после полудня уже следующего дня, 17 сентября 2024 года.