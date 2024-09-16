Двухдневный апокалипсис. Что за магнитная буря ударит по Земле 16 сентября 2024 года?
По прогнозам ученых, длительность бури может составить более 30 часов
16 сентября 2024, 13:27, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
В понедельник Землю ожидает магнитная буря серьезной мощности. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Причиной станет мощнейшая солнечная вспышка, которая произошла несколько дней назад. При худшем сценарии ученые обещают метеопатам настоящий "двухдневный апокалипсис".
О том, когда начнется магнитная буря, какой мощности достигнет и сколько продлится, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что 16 сентября Землю накроет магнитная буря?
Да. В прогнозе, опубликованном на сайте Лаборатории солнечной астрономии, есть конкретные данные о магнитной буре. Ожидается, что в течение дня геомагнитные колебания резко усилятся и перейдут в "красную" зону. При этом уровень угрозы достаточно велик.
Судя по прогнозу, буря будет не только мощной, но еще и затяжной.
2
Во сколько магнитная буря придет на Землю 16 сентября 2024 года?
Из прогноза следует, что геомагнитная обстановка на планете резко ухудшится примерно в 11:00 по московскому времени. С этого момента мощность геоударов достигнет "красной" зоны, что свидетельствует о начале магнитной бури.
3
Насколько мощной будет магнитная буря 16 сентября 2024 года?
На пике, который ожидается после полудня по московскому времени, мощность геоударов достигнет 7 баллов. Это уровень G3, который обозначает сильную магнитную бурю.
Вероятность еще более мощного магнитного шторма оценивается в 30%.
4
Сколько продлится эта магнитная буря и когда она закончится?
По самому худшему сценарию, о котором пишет Лаборатория солнечной астрономии, эта магнитная буря может продлиться около 30 часов. Из опубликованного прогноза следует, что магнитосфера Земли успокоится лишь после полудня уже следующего дня, 17 сентября 2024 года.
5
Что нужно делать, чтобы не было плохо во время магнитной бури?
Если верить большинству врачей, ничего особенного делать не нужно. По их словам, достаточно просто соблюдать правильный ритм жизни: сон, питание, активность и пребывание на свежем воздухе.
Дело в том, что воздействие магнитных бурь на человека – вещь до сих пор не доказанная. А потому медики и ученые все еще не видят необходимости как-то по-особенному готовиться к геоударам. По их мнению, проблема надуманна и преувеличена.
01:03:09 17-09-2024
ну тут уж серьезно, 7 баллов. это для сравнения когда по карте платишь в марийке не 3 секунды а все 40! Ну и всем дома лучше быть под защитой армированного бетона, лежать пить чаек, спать и смотреть сериальчики. Дремать , ...заказать кухарке на ужин соте из печени и бульон куриный. точно. и компотик облепиховый