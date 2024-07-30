Врач перечислил способы, как легче перенести магнитную бурю
В частности, нужно высыпаться, отдыхать и проводить время на свежем воздухе
30 июля 2024, 14:40, ИА Амител
Во время магнитных бурь рекомендуется избегать физических и эмоциональных нагрузок, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского депздрава Андрей Тяжельников.
Эксперт посоветовал в этот период дачникам снизить темп работ, а спортсменам – перейти на умеренные тренировки.
Во время геоударов могут возникнуть головные боли, тошнота, головокружение, скачки давления, а также утомляемость и ухудшение настроения.
Тяжельников также рекомендовал хорошо высыпаться, отдыхать и проводить время на свежем воздухе, избегая стрессов. Людям с хроническими заболеваниями следует строго следовать рекомендациям врачей.
30 июля на Земле началась сильная двухдневная магнитная буря.
14:46:00 30-07-2024
Шапочку из фольги надеть, лечь на диван и никакая магнитная буря не страшна, проверенный способ.
17:44:44 30-07-2024
Гость (14:46:00 30-07-2024) Шапочку из фольги надеть, лечь на диван и никакая магнитная ... если и когда тебе будет 45+, вот тогда и поржем вместе над этими шапочками, ага?
19:46:39 30-07-2024
Гость (14:46:00 30-07-2024) Шапочку из фольги надеть, лечь на диван и никакая магнитная ... Шапочка это когда ходить собираешься!!!
А если решил лечь, то тут полностью оборачиваться надо!... Неуч! :-)
Сверху же летит!?... Поэтому шапочку с полями желательно! Я знаю...
14:50:37 30-07-2024
а фольгу на бошку не рекомендуют уже?
так логично научно обосновывали.
15:03:09 30-07-2024
Только шапочка из фольги и труселя из нержавейки... Тысячекратно проверено...
10:46:06 31-07-2024
Какие избитые догмы)))))))))))))))))))))
10:46:28 31-07-2024
А Вы попробуйте в человейниках выспаться!