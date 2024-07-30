Врач перечислил способы, как легче перенести магнитную бурю

В частности, нужно высыпаться, отдыхать и проводить время на свежем воздухе

30 июля 2024, 14:40, ИА Амител

Уставший мужчина / Фото: unsplash.com

Во время магнитных бурь рекомендуется избегать физических и эмоциональных нагрузок, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского депздрава Андрей Тяжельников.

Эксперт посоветовал в этот период дачникам снизить темп работ, а спортсменам – перейти на умеренные тренировки.

Во время геоударов могут возникнуть головные боли, тошнота, головокружение, скачки давления, а также утомляемость и ухудшение настроения.

Тяжельников также рекомендовал хорошо высыпаться, отдыхать и проводить время на свежем воздухе, избегая стрессов. Людям с хроническими заболеваниями следует строго следовать рекомендациям врачей.

30 июля на Земле началась сильная двухдневная магнитная буря.