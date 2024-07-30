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Врач перечислил способы, как легче перенести магнитную бурю

В частности, нужно высыпаться, отдыхать и проводить время на свежем воздухе

30 июля 2024, 14:40, ИА Амител

Уставший мужчина / Фото: unsplash.com
Уставший мужчина / Фото: unsplash.com

Во время магнитных бурь рекомендуется избегать физических и эмоциональных нагрузок, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского депздрава Андрей Тяжельников.

Эксперт посоветовал в этот период дачникам снизить темп работ, а спортсменам – перейти на умеренные тренировки.

Во время геоударов могут возникнуть головные боли, тошнота, головокружение, скачки давления, а также утомляемость и ухудшение настроения.

Тяжельников также рекомендовал хорошо высыпаться, отдыхать и проводить время на свежем воздухе, избегая стрессов. Людям с хроническими заболеваниями следует строго следовать рекомендациям врачей.

30 июля на Земле началась сильная двухдневная магнитная буря.

магнитные бури советы эксперта

Комментарии 7

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Гость

14:46:00 30-07-2024

Шапочку из фольги надеть, лечь на диван и никакая магнитная буря не страшна, проверенный способ.

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Гость

17:44:44 30-07-2024

Гость (14:46:00 30-07-2024) Шапочку из фольги надеть, лечь на диван и никакая магнитная ... если и когда тебе будет 45+, вот тогда и поржем вместе над этими шапочками, ага?

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Гость

19:46:39 30-07-2024

Гость (14:46:00 30-07-2024) Шапочку из фольги надеть, лечь на диван и никакая магнитная ... Шапочка это когда ходить собираешься!!!
А если решил лечь, то тут полностью оборачиваться надо!... Неуч! :-)
Сверху же летит!?... Поэтому шапочку с полями желательно! Я знаю...

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Мусик

14:50:37 30-07-2024

а фольгу на бошку не рекомендуют уже?
так логично научно обосновывали.

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Цны

15:03:09 30-07-2024

Только шапочка из фольги и труселя из нержавейки... Тысячекратно проверено...

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Гость

10:46:06 31-07-2024

Какие избитые догмы)))))))))))))))))))))

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Гость

10:46:28 31-07-2024

А Вы попробуйте в человейниках выспаться!

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