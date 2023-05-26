Здание станет очередным проектом в деловом квартале на Павловском тракте

26 мая 2023, 09:01, ИА Амител























Проект СТО / Фото: мастерская "Структура"

На пересечении Павловского тракта и ул. Звёздной планируют возвести СТО. Она будет состоять из двух корпусов, отделённых друг от друга парковками. Проект объекта представили на градсовете 25 мая. Авторы эскизов отметили, что застраивать площадку будут этапами, а в будущем, когда ул. Звёздная получит развитие, часть участка отдадут под сквер.

Функционал и декор

Участок под будущую СТО имеет площадь 60 соток. По соседству расположены действующие и только строящиеся коммерческие объекты, а также перспективные площадки. Первое здание СТО главным фасадом обращено на Павловский тракт. Его площадь – 1,3 тыс. квадратных метров.

Второй блок расположен чуть дальше. Его площадь также составляет 1,3 тыс. "квадратов". По словам докладчика, архитектора мастерской "Структура" Антона Копылова, здания построят в минималистичном стиле.

"Архитектурно-художественный облик, цветовое и стилистическое решение фасадов адаптированы к окружающей градостроительной среде. Была учтена стилистика зданий по соседству. Здания решены в современном минималистичном стиле, который отличается максимальной функциональностью и элегантным декором", – отметил докладчик.

Проект СТО / Фото: мастерская "Структура"

Корпус № 1 за счёт применения различных материалов отделки разделён на два объёма: тёмно-серый со сплошным остеклением и белый с добавлением декоративных вставок под дерево. В нём предусмотрены офисные, санитарно-бытовые помещения, а также склад.

В корпусе № 2 запроектированы санитарно-бытовые помещения, раздевалка и склад. На участке расположено 26 машино-мест.

Чёрное и белое

При обсуждении эскизов члены градсовета спросили архитектора, сколько въездов предусмотрено на участок. Антон Копылов сообщил, их будет два: один с Павловского тракта на "переходный" период, пока не будет развита ул. Звёздная. Сейчас она упирается в Павловский тракт и обрывается, но в будущем возможно её продолжение. Второй заезд предусмотрен с потенциальной улицы Звёздной.

Интересно, что часть участка попадает в зону общего пользования. По словам архитектора, в будущем заказчику придётся отдать "кусок" земли под сквер.

Председатель комитета по строительству Барнаула Антон Воробьёв объяснил: земли вдоль Павловского тракта принадлежат государству, и оно предоставляет их предпринимателям с торгов. Часть территорий уже были реализованы, когда мэрия подготовила проект развития дорожной сети ул. Звёздной и предусмотрела в документе общественные зоны.

"Соседний участок полностью попал в границы территории общего пользования, был предоставлен застройщику, но там зона допустимого размещения объектов строительства не указана в ГПЗУ. Но это будущее рассмотрение [на градсовете]", – сообщил он.

Проект СТО / Фото: мастерская "Структура"

Также Воробьёв поинтересовался, почему архитекторы предусмотрели на участке два здания, а не одно. По мнению чиновника, лучше было бы построить один объект буквой "Г". Так появилось бы больше места для возможного расширения ул. Звёздной. Однако архитектор ответил, что объединение вряд ли реализуемо:

"Планируется развитие участка двумя этапами: сначала здание № 1, а затем – № 2".

Раскритиковали члены комиссии и стилистическое решение для СТО. По словам руководителя мастерской "Классика" Александра Деринга, авторы зря применили сочетание белого и чёрного цветов в одном блоке.

"Здесь эти два объёма друг с другом вместе не живут. Нужно делать в одном цвете. А если вы хотели выделить один объект, нужно делать это с помощью высоты. В этом случае получается каша, здание не воспринимается как архитектурный объём", – сказал он.

В итоге комиссия решила отправить проект на доработку, а архитекторам рекомендовали рассмотреть объединение зданий и подумать над их стилистикой.

Чья земля?

Заказчиком строительства выступает предприниматель Виктория Кутулуцкая. В апреле 2023 года она приобрела с торгов, организованных "Дом.рф", 11,7 га земли у аэропорта.

Территория предназначалась для возведения объектов общественного питания, розничной торговли, бытового обслуживания (приёмные пункты химчистки и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские, фотоателье, пункты проката и другие подобные объекты). Площадка досталась бизнес-леди за 40 млн рублей.