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Двухэтажную студию, в которой надо смотреть на лестницу, продают за 3 млн в Барнауле

Квартиру-студию, похожую на "двушку", предлагают приобрести барнаульцам

01 июня 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: "Циан"
Фото: "Циан"

В Барнауле двухуровневую квартиру-студию продают за 3,15 млн рублей в пятиэтажном доме на ул. Полярной, 48. Лестница в ней довольно крутая, и чтобы случайно с неё не упасть, первое время новым владельцам жилплощади придётся смотреть под ноги.

Но и находясь под лестницей лучше не расслабляться. Её конструкция расположена над рабочей поверхностью кухни. Если во время готовки забыться, есть риск удариться головой.

На первом этаже обустроены небольшая гостиная с диваном и санузел, а на втором – спальня с гардеробной.

Также есть небольшой балкон.

Площадь квартиры составляет 28 "жилых квадратов".

"Коммуналка" за студию низкая, говорится в объявлении на "Циане". Её общая сумма – 1-1,5 тыс. рублей.

В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, магазины и остановки общественного транспорта.

недвижимость

Комментарии 8

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Гость

08:30:29 01-06-2023

3 миллиона и даже ванны нет, так себе общежитие..

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Гость

08:34:25 01-06-2023

Супер. Спускаешься со второго этажа и мусор с ног сыпется в кастрюли

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Гость

09:18:18 01-06-2023

только для худосочных. на унитаз не все влезут)))

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Гость

09:35:50 01-06-2023

Зачем нужны школы, сады, если живешь в такой квартирке? Детей растить в ней слишком тесно. Это квартира для одиночки или для молодой семьи без ребенка.

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Гость

10:41:12 01-06-2023

Вот цены!!!!! Она при постройке стоила "мильен". Как так накрутили?

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Гость

12:06:12 01-06-2023

В шаговой доступности... --- Это кааааааакими шагами мерить!)))))))))))

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Лея

16:39:05 01-06-2023

1,5 тыс за такой шалаш коммуналка? у меня за 130 квадратов с двумя ванными и санузлами 10 000 руб в самый морозный мес зимой, летом 6000. А тут за конуру 1500?!

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Гость

07:47:08 03-06-2023

Я живу в этом доме. Бесит,что люди обсирают его(

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