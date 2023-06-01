Двухэтажную студию, в которой надо смотреть на лестницу, продают за 3 млн в Барнауле

Квартиру-студию, похожую на "двушку", предлагают приобрести барнаульцам

01 июня 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: "Циан"

В Барнауле двухуровневую квартиру-студию продают за 3,15 млн рублей в пятиэтажном доме на ул. Полярной, 48. Лестница в ней довольно крутая, и чтобы случайно с неё не упасть, первое время новым владельцам жилплощади придётся смотреть под ноги.

Но и находясь под лестницей лучше не расслабляться. Её конструкция расположена над рабочей поверхностью кухни. Если во время готовки забыться, есть риск удариться головой.

















Фото: "Циан"

На первом этаже обустроены небольшая гостиная с диваном и санузел, а на втором – спальня с гардеробной.

Также есть небольшой балкон.

Площадь квартиры составляет 28 "жилых квадратов".

"Коммуналка" за студию низкая, говорится в объявлении на "Циане". Её общая сумма – 1-1,5 тыс. рублей.

В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, магазины и остановки общественного транспорта.