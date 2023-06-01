Двухэтажную студию, в которой надо смотреть на лестницу, продают за 3 млн в Барнауле
Квартиру-студию, похожую на "двушку", предлагают приобрести барнаульцам
01 июня 2023, 07:01, ИА Амител
В Барнауле двухуровневую квартиру-студию продают за 3,15 млн рублей в пятиэтажном доме на ул. Полярной, 48. Лестница в ней довольно крутая, и чтобы случайно с неё не упасть, первое время новым владельцам жилплощади придётся смотреть под ноги.
Но и находясь под лестницей лучше не расслабляться. Её конструкция расположена над рабочей поверхностью кухни. Если во время готовки забыться, есть риск удариться головой.
На первом этаже обустроены небольшая гостиная с диваном и санузел, а на втором – спальня с гардеробной.
Также есть небольшой балкон.
Площадь квартиры составляет 28 "жилых квадратов".
"Коммуналка" за студию низкая, говорится в объявлении на "Циане". Её общая сумма – 1-1,5 тыс. рублей.
В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, магазины и остановки общественного транспорта.
08:30:29 01-06-2023
3 миллиона и даже ванны нет, так себе общежитие..
08:34:25 01-06-2023
Супер. Спускаешься со второго этажа и мусор с ног сыпется в кастрюли
09:18:18 01-06-2023
только для худосочных. на унитаз не все влезут)))
09:35:50 01-06-2023
Зачем нужны школы, сады, если живешь в такой квартирке? Детей растить в ней слишком тесно. Это квартира для одиночки или для молодой семьи без ребенка.
10:41:12 01-06-2023
Вот цены!!!!! Она при постройке стоила "мильен". Как так накрутили?
12:06:12 01-06-2023
В шаговой доступности... --- Это кааааааакими шагами мерить!)))))))))))
16:39:05 01-06-2023
1,5 тыс за такой шалаш коммуналка? у меня за 130 квадратов с двумя ванными и санузлами 10 000 руб в самый морозный мес зимой, летом 6000. А тут за конуру 1500?!
07:47:08 03-06-2023
Я живу в этом доме. Бесит,что люди обсирают его(