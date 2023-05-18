А ещё в квартире "растёт" сакура и есть "полезные" люстры

18 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Авито"

Просторную "четырёшку" с дизайнерским интерьером, стилизованную под природную среду, продают в центре Барнаула – на пр. Комсомольском, 122в, к. 4. Она стоит 193 тыс. рублей за "жилой квадрат", а всего – 25 млн рублей, говорится в объявлении на "Авито".

В интерьере квартиры, площадь который составляет 129 кв. м, преобладают дерево и имитация мрамора. Деревянные панели на стенах, обеденный стол с "мраморными" разводами – всё это есть в предлагаемом жилье.





































Фото: "Авито"

Отмечается, что квартира находится на 15-м этаже 23-этажного дома. Из её больших, почти панорамных окон открывается вид на центр города.

Но не окнами едиными. Так же, чтобы посмотреть на барнаульские пейзажи, можно выйти на балкон...

И, да, в квартире живут олени. Они гуляют под сакурой (хотя, может, это другое дерево). И это не галлюцинации вовсе, а обои в спальне.

Ещё одна весьма эксцентричная, но стильная деталь – металлические плафоны на кухне. Если "четырёшку", предположим, купит космонавт, то он шутки ради сможет использовать их вместо шлема.

Как? А вот так: надел плафон на голову – и можно идти на какую-нибудь космическую вечеринку или косплей (это мы так шутим).

Фото: "Авито"

В объявлении добавляют, что в квартире есть встроенная техника. Но достанется ли она новым владельцам, не уточняется.

В районе, где продают "четырёшку", развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, магазины, аптеки, больницы и остановки общественного транспорта.