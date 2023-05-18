Много дерева. "Лесную" квартиру, в которой есть олени, продают за 25 млн в Барнауле
А ещё в квартире "растёт" сакура и есть "полезные" люстры
18 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
Просторную "четырёшку" с дизайнерским интерьером, стилизованную под природную среду, продают в центре Барнаула – на пр. Комсомольском, 122в, к. 4. Она стоит 193 тыс. рублей за "жилой квадрат", а всего – 25 млн рублей, говорится в объявлении на "Авито".
В интерьере квартиры, площадь который составляет 129 кв. м, преобладают дерево и имитация мрамора. Деревянные панели на стенах, обеденный стол с "мраморными" разводами – всё это есть в предлагаемом жилье.
Отмечается, что квартира находится на 15-м этаже 23-этажного дома. Из её больших, почти панорамных окон открывается вид на центр города.
Но не окнами едиными. Так же, чтобы посмотреть на барнаульские пейзажи, можно выйти на балкон...
И, да, в квартире живут олени. Они гуляют под сакурой (хотя, может, это другое дерево). И это не галлюцинации вовсе, а обои в спальне.
Ещё одна весьма эксцентричная, но стильная деталь – металлические плафоны на кухне. Если "четырёшку", предположим, купит космонавт, то он шутки ради сможет использовать их вместо шлема.
Как? А вот так: надел плафон на голову – и можно идти на какую-нибудь космическую вечеринку или косплей (это мы так шутим).
В объявлении добавляют, что в квартире есть встроенная техника. Но достанется ли она новым владельцам, не уточняется.
В районе, где продают "четырёшку", развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, магазины, аптеки, больницы и остановки общественного транспорта.
07:44:21 18-05-2023
Вполне нормальная цена. По-моему даже занижена.
07:48:13 18-05-2023
Пусть попробует продать! Правильное уточнение - в которой живут олени! )))))))
08:20:36 18-05-2023
Кого они имели ввиду под оленями?
08:46:05 18-05-2023
Отвратительный вид из окна. За такие деньги не куплю.
09:31:34 18-05-2023
гость (08:20:36 18-05-2023) Кого они имели ввиду под оленями?... Как это кого? Тех, кто "дизайнерский" проект осуществили живет в этой квартире. Короче - хозяева и есть олени.
09:35:59 18-05-2023
А мне не понравился дизайн проект.
09:55:08 18-05-2023
если смыслом дизайна считать наляпать вместе все, что знаешь - то да :) ремонт дизайнерский
10:56:50 18-05-2023
Гость (09:55:08 18-05-2023) если смыслом дизайна считать наляпать вместе все, что знаешь... Вы дизайнер критик )))
10:04:56 18-05-2023
Ну допустим, 25 это конечно никто не купит на горизонте минимум 1 год, но за 15-18 - вполне найдутся уже сейчас (но тоже нужно постараться)
10:21:22 18-05-2023
какрой ужас
10:35:32 18-05-2023
Ещё как купят! Через год цена на квартиры взлетит минимум вдвое, и эту квартиру уже легко возьмут за 40-50.
11:21:33 18-05-2023
Гость (10:35:32 18-05-2023) Ещё как купят! Через год цена на квартиры взлетит минимум вд... По Вашему сценарию зарплаты в городе должны вырасти с нынешних средних 30-50 тыс. до хотя бы 150 тыс. Вы в это верите?
00:44:24 02-06-2023
ГОСТЬ (11:21:33 18-05-2023) По Вашему сценарию зарплаты в городе должны вырасти с нынешн... это не для тех, у кого зарплата. это для тех, у кого доход. к тому же из-за урала едут и едут, подальше от горячих точек, прицепами и чемоданами, все тамошние номера...
10:59:29 18-05-2023
Сейчас тут спецы по ценам на недвижимость, с доходом в 20000, свой вердикт вынесут купят или не купят)))
11:34:05 18-05-2023
Гость (10:59:29 18-05-2023) Сейчас тут спецы по ценам на недвижимость, с доходом в 20000... Потенциальных покупателей квартир в Барнауле за 25 млн руб наверное 1000 человек на весь край, но у них и у их детей уже есть и квартиры и дома и в Барнауле и в Москве, а у кого-то и за границей. Зачем им еще одна квартира? Такие квартиры могут продаваться годами и конкуренция в этом сегменте адовая. Лично моя оценка - этот микрорайон несколько переоценен. Это ведь не змейка в районе авальмана и не район ЦУМа, удаление уже значительное, а для элитности это критично
11:07:17 18-05-2023
100 -120 тыс кв.м., не больше
13:03:37 18-05-2023
...Потенциальных покупателей квартир в Барнауле за 25 млн руб наверное 1000 человек на весь край... К сожалению, таких покупателей гораздо больше. Почувствуйте разницу между средней з/п и средним суммарным доходом. Подавляющее часть населения имеет несколько источников дохода, и суммарно доход может на порядок превосходить з/п. Так что такую квартиру не проблема купить очень многим...