Двухэтажный частный дом сгорел в Алтайском крае

Пострадавших нет

28 ноября 2024, 10:29, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Алтайском крае пожарные потушили горящий двухэтажный частный дом в селе Толстая Дуброва Алейского района, сообщили в МЧС.

Инцидент случился вечером 27 ноября на улице Молодежной.

"На момент прибытия первого подразделения горела кровля дома открытым огнем. В результате пожара повреждены: стены, кровля, веранда, личные вещи в доме. На пожаре работали десять человек личного состава, три единицы техники", – рассказали в ведомстве.

Пострадавших нет. Пройденная огнем площадь составила около 150 "квадратов". "Наиболее вероятная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи", – отметили в МЧС.