Новые исследования не выявили загрязнения воздуха после пожара на складе в Барнауле
До этого в двух пробах было найдено превышение допустимой концентрации вредных веществ
25 ноября 2024, 16:41, ИА Амител
Повторные исследования не выявили превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе Барнаула после крупного пожара на складе. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.
Ранее сообщалось, что в двух пробах были зафиксированы незначительные превышения допустимой концентрации оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, формальдегида, предельных углеводородов и взвешенных веществ.
Новое обследование показало, что превышений нормативов в районе жилой застройки, ближайшей к источнику возгорания, не установлено. Жалобы от населения не поступали.
Напомним, пожар произошел днем 24 ноября. Площадь возгорания составила 6 тыс. квадратных метров. О ликвидации открытого горения в ведомстве сообщили поздним вечером того же дня, однако полностью пожар потушили лишь к утру 25 ноября.
Пожарный репортер Владимир Игнатов отмечал, что под одной крышей находилось много разных организаций. Офисное здание спасателям отбить от огня удалось, однако "складские помещения сгорели основательно".
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