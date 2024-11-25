Новые исследования не выявили загрязнения воздуха после пожара на складе в Барнауле

До этого в двух пробах было найдено превышение допустимой концентрации вредных веществ

25 ноября 2024, 16:41, ИА Амител

Тушение горящего склада / Фото: Владимир Игнатов / vk.com/wall-217558661_137

Повторные исследования не выявили превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе Барнаула после крупного пожара на складе. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Ранее сообщалось, что в двух пробах были зафиксированы незначительные превышения допустимой концентрации оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, формальдегида, предельных углеводородов и взвешенных веществ.

Новое обследование показало, что превышений нормативов в районе жилой застройки, ближайшей к источнику возгорания, не установлено. Жалобы от населения не поступали.

Напомним, пожар произошел днем 24 ноября. Площадь возгорания составила 6 тыс. квадратных метров. О ликвидации открытого горения в ведомстве сообщили поздним вечером того же дня, однако полностью пожар потушили лишь к утру 25 ноября.

Пожарный репортер Владимир Игнатов отмечал, что под одной крышей находилось много разных организаций. Офисное здание спасателям отбить от огня удалось, однако "складские помещения сгорели основательно".