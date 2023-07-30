Здания разместят на небольшом участке, в окружении жилых домов и административных объектов

30 июля 2023, 09:30, ИА Амител



















Проект научного центра на ул. Луговой, 3а / Фото: "Мастерская Золотова"

В историческом центре Барнаула запланировано строительство научного центра, который займется разработкой ингредиентов для производства сыроделия. Здание запроектировано двухэтажным, с антресольным уровнем. Объект возведут на месте трех административных корпусов. Проект, который представил на градсовете архитектор Владимир Золотов, "расколол" комиссию: одни поддержали необычную архитектуру здания, другие предложили изменить его внешний вид.

Историзм и современность

Участок под строительство расположен на ул. Луговой, 3а (пересечение с ул. Максима Горького), его площадь – около 10 соток. Неподалеку находится барнаульский Ковш, Старый базар. Также по соседству – многоэтажные дома.

Сейчас на территории расположены три аварийных здания. Два блока инвестор (предприниматель Евгения Николаева) снесет и построит научный центр. Третий корпус – одноэтажный – пока решено сохранить. Не исключено, что в будущем его также демонтируют и возведут новое здание.



Существующее здание на ул. Луговой, 3а / Фото: Яндекс Карты

Научный центр спроектирован двухэтажным, с антресольным уровнем. Площадь объекта – 448 квадратных метров. На участке предусмотрено четыре машино-места. Территория будет огорожена.

Владимир Золотов предложил два варианта фасадов. В первом случае центр спроектировали из кирпича темного и белого цветов, предусмотрели витражное остекление, элементы из композитных материалов. Однако после анализа принято более спокойное решение.

"Этажность выбрана средняя: по ул. Максима Горького расположены двух-, трехэтажные объекты. Это архитектура, стилизованная под историзм, но с современными мотивами", – сказал Владимир Золотов.

Фасад раздора

Именно внешний облик здания стал главной обсуждаемой темой. Владимир Золотов пояснил, что архитектура центра – это совместный труд заказчика и автора.

"Это научно-исследовательская группа (заказчики, – прим. ред.), которая занимается современными разработками. У них активные бизнес-связи со столицей, международные связи. Они бывают по всему миру и склонны к такой, простой по форме, но активно декорированной архитектуре. Это осознанное, не раз обсуждаемое решение", – объяснил он.

Бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко отметил, что здание выглядит слишком агрессивно. Он предложил сделать фасады более мягкими и убрать шпиль, который, по мнению архитектора, смотрится наивно.

"Надо понимать, что объект находится среди исторической застройки, выше и ниже расположены памятники архитектуры. При решении фасадов не надо использовать столько агрессивное и колористическое решение. Фасад слишком крупномасштабен для исторической части, нет целостности", – отметил Боженко.

По мнению члена градсовета Евгения Носенко, предложенная архитектура неудачна: белые колонны выбиваются из общего ритма. Главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров обратил внимание на габариты центра: он смотрится неуместно в исторической зоне.

"Здание получилось агрессивным. Многостильность фасадов при небольшом объеме", – сказал он.

Другие же члены градсовета решение поддержали. Исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин призвал не подстраиваться под историческую застройку.

"Архитектура необычная, но она нисколько не ухудшит архитектуру того района. Там жилые дома, совершенно чуждые людям. "Человейники". Они наступают со всех сторон", – сказал он.

С ним согласился и главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников. Он отметил, что историческая застройка накладывает определенные ограничения, но это не значит, что нужно точно ее повторять.

"Главное, соблюсти цветовую гамму, масштаб. Застройка исторической части стилистически разнообразная: от классики до барокко. И ничего, уживаются они (здания, – прим. ред.) друг с другом. Нужно поддержать", – добавил он.

Чтобы решить судьбу проекта, объявили голосование. В итоге восемь членов комиссии поддержали эскизы, двое высказались против, трое воздержались, и проект утвердили.