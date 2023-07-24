Сейчас квартал, где запроектировали объекты, активно застраивают коммерческими зданиями

24 июля 2023, 09:20, ИА Амител











Проекты зданий на ул. Ярных, 8 и 10 / Фото: "Мастерская Золотова"

В барнаульском производственном квартале, на ул. Ярных, 8 и 10, построят два одинаковых магазина. Несмотря на то, что у зданий разные заказчики, они решили возвести объекты в одном стиле и сделать единый двор. В будущем, возможно, рядом построят и третий магазин. Проекты зданий-близнецов презентовал на градсовете архитектор Владимир Золотов.

Будущее квартала

Оба магазина двухэтажные, площадь каждого – 931 квадратный метр, планировка свободная. Стены зданий выполнены в серых оттенках, "лицевые" фасады имеют витражное остекление. У каждого объекта заложено 15 машино-мест, которые расположены во дворе. Вдоль магазинов архитектор предусмотрел трехметровые тротуары.

Сейчас участки, где планируется строительство зданий, заброшены: там растут деревья и кустарники. Рядом расположены неразмежеванные территории, которые никак и никем не используются. Но также по соседству есть и перспективная площадка, где в будущем возможно строительство третьего магазина.

Площадка ул. Ярных, 8 и 10 / Фото: "Мастерская Золотова"

"С севера примыкает территория складов, возможно, в будущем она будет использоваться, возникнет подобная застройка. Она может быть в развитии объединена участками и назначением", – отметил Владимир Золотов.

Также в перспективе рядом с магазинами появится внутриквартальный проезд, с которого будет выход на пр. Калинина. Профиль новой улицы Владимир Золотов разработал и готов передать в мэрию.

"Рядовая застройка"

Во время обсуждения проектов архитектор Петр Анисифоров спросил, сколько будет снесено деревьев при строительстве магазина на ул. Ярных, 8. Автор ответил, что зелень максимально сохранят.

"Площадка без строений, на месте пятна застройки зелени нет, но есть на соседних участках, которые не вымежеваны и не используются. В хозяйственном дворе участка есть несколько деревьев, они будут сохранены", – сказал он.

Бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко отметил, что если территории магазинов огородят, то предусмотреть площадки для разворота пожарной техники будет невозможно.

На это присутствующий в зале предприниматель Валерий Турко (ему принадлежит площадка на ул. Ярных, 10) заявил, что забор они ставить не планируют и вместе с соседним зданием будет образована единая территория.

Проекты зданий на ул. Ярных, 8 и 10 / Фото: "Мастерская Золотова"

Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров добавил, что градсовет должен предусмотреть все.

"Есть бизнес, жизнь, но собственники могут меняться. Новый владелец вправе кардинально пересмотреть взгляды и договоренности, которые есть. Проектом не предусмотрено ограждение, но оно может быть. Поэтому задают вопрос, как будет эксплуатироваться объект, если это произойдет", – сказал он.

У главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова было замечание к внешнему облику магазинов: по его мнению, здания лучше было бы сделать симметричными, отзеркаленными. Однако Владимир Золотов не согласился:

"Если здания отзеркалить, получаем ось, которая должна быть обоснована и иметь поддержку хотя бы на другой стороне улицы. Зеркалить нельзя и нежелательно. Это обычная рядовая застройка", – сказал он.

В итоге проект единогласно одобрили.