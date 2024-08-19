Двухэтажный офисник построят на месте снесенного столетнего дома в центре Барнаула
Дом демонтировали в 2023 году. Несмотря на возраст, объект не представлял исторической ценности
19 августа 2024, 08:00, ИА Амител
Двухэтажное здание, где будут торговые и офисные помещения, запроектировали на ул. Пролетарской, 146. Эскизы объекта представили на градсовете 14 августа. Центр возведут на крошечном участке (всего 6,6 соток), который образовали после сноса каменно-деревянного дома, построенного в 1905 году.
Объект демонтировали еще летом 2023 года, а территорию подготовили к работам. Площадка расположена на пересечении ул. Пролетарской и пер. Радищева, в окружении многоквартирных домов и административных зданий.
Спроектированный объем – двухэтажный с подвалом для прокладки инженерных сетей. По словам докладчика, архитектора компании "Строитель-сервис" Никиты Чепурова, объект выполнен в темно-графитовых оттенках.
Площадка на ул. Пролетарской, 146 / Фото: "Строитель-сервис"
"Визуальный анализ показал, что цветовая палитра улицы представлена разнообразными оттенками, начиная от коричневого, бежевого, заканчивая синим и красным. Какого-то конкретного цвета, за который можно было бы зацепиться, нет", – отметил он.
На первом этаже будущего центра расположены торговые помещения в 229 квадратных метров, для которых предусмотрены отдельные входы. На втором этаже запроектированы офисы площадью 245 квадратных метров. Посетителям объекта будут доступны 15 машино-мест: восемь на участке, семь – вдоль ул. Пролетарской.
Низко и близко
Эксперты градсовета "зацепились" за небольшую этажность здания. Они отметили, что земля в центре города дорогая, а потому строительство более высокого объекта – экономически выгоднее. Но докладчик пояснил: запроектировать даже трехэтажный объект невозможно. В этом случае потребовалась бы вторая лестничная клетка, которая "съела" бы значительную площадь здания. Кроме того, при более высоком офиснике невозможно соблюсти нормативы по машино-местам (этого не позволяет маленький участок).
"Существующая застройка также продиктовала этажность: не хотелось высокое здание на этом перекрестке, когда открывается вид на рядом существующий объект. Заказчик (ИП Комяков А.А. – прим.ред.) просчитал экономику, сроки строительства, затраты. Для него это оптимальный вариант", – ответил Никита Чепуров.
Однако не все члены градсовета согласились с низкой этажностью. Архитектор Владимир Золотов настаивал: высокое здание смотрелось бы более выигрышно.
"Если была бы возможность увеличить этажность, это было бы логичнее и экономичнее, более рациональное использование городских земель. Напортив стоит четырёхэтажный объект, на углу – трехэтажный, по ул. Пролетарской в сторону пр. Красноармейского ряд объектов выполнен в четыре-пять этажей. Вся улица хорошо просматривается, а этот угол будет провален", – сказал он.
Также эксперт предложил отодвинуть объект на два метра от ул. Пролетарской, которая очень узкая и забитая транспортом. А первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров рекомендовал авторам проработать несколько вариантов цветового решения фасадов. В результате эскизы здания согласовали, а все замечания авторы должны устранить в рабочем порядке.
08:31:14 19-08-2024
Там на весь микрорайон 3 дерева, и те снесут.
09:19:26 19-08-2024
Хапуги строители даже проезжую часть не могли расширить, какая была в частном секторе так в этом гетто и осталась, ан нет это "элитные человейники"
09:46:28 19-08-2024
"когда открывается вид на рядом существующий объект" - вы про какой объект? на аварийный дом? или на соседний страшный БЦ? лучше б расселили соседей, дом которых может и не выдержать еще одного строительства рядом, да и построить нормальное, а не халупу
10:18:43 19-08-2024
кроме офисников нишиша строить не умеют и опять офисные шаболды на своих помойках будут парковатся
10:34:55 19-08-2024
Заказчик какой то скромный, или денег на стройку нет. Кого у нас останавливали машино места? У нас уже даже не стесняясь говорят будут ставить машины в районе соседних домов. Другой из Новосибирска сказал у нас в Новосибирске и везде уже давно по вашим устаревшим нормам никто не строит. И ничего наши согласовывают. Тут даже наши "эксперты" приофигели, сами толкают заказчика можно сказать на увеличение этажности, земля дорогая, экономически выгодно будет вам увеличить, а мы согласуем...хочется добавить при определенных условиях))
23:08:40 19-08-2024
Ну так опять ракшин какой нибудь стройку хочет они только и строят эти дешёвые коробки соцреализма минимум вложений на благоустройство это их кредо