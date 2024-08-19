Двухэтажный офисник построят на месте снесенного столетнего дома в центре Барнаула

Дом демонтировали в 2023 году. Несмотря на возраст, объект не представлял исторической ценности

19 августа 2024, 08:00, ИА Амител

Проект торгово-офисного центра ул. Пролетарской, 146 / Фото: "Строитель-сервис"

Двухэтажное здание, где будут торговые и офисные помещения, запроектировали на ул. Пролетарской, 146. Эскизы объекта представили на градсовете 14 августа. Центр возведут на крошечном участке (всего 6,6 соток), который образовали после сноса каменно-деревянного дома, построенного в 1905 году.

Объект демонтировали еще летом 2023 года, а территорию подготовили к работам. Площадка расположена на пересечении ул. Пролетарской и пер. Радищева, в окружении многоквартирных домов и административных зданий.

Спроектированный объем – двухэтажный с подвалом для прокладки инженерных сетей. По словам докладчика, архитектора компании "Строитель-сервис" Никиты Чепурова, объект выполнен в темно-графитовых оттенках.

Площадка на ул. Пролетарской, 146 / Фото: "Строитель-сервис"

"Визуальный анализ показал, что цветовая палитра улицы представлена разнообразными оттенками, начиная от коричневого, бежевого, заканчивая синим и красным. Какого-то конкретного цвета, за который можно было бы зацепиться, нет", – отметил он.

На первом этаже будущего центра расположены торговые помещения в 229 квадратных метров, для которых предусмотрены отдельные входы. На втором этаже запроектированы офисы площадью 245 квадратных метров. Посетителям объекта будут доступны 15 машино-мест: восемь на участке, семь – вдоль ул. Пролетарской.

Низко и близко

Эксперты градсовета "зацепились" за небольшую этажность здания. Они отметили, что земля в центре города дорогая, а потому строительство более высокого объекта – экономически выгоднее. Но докладчик пояснил: запроектировать даже трехэтажный объект невозможно. В этом случае потребовалась бы вторая лестничная клетка, которая "съела" бы значительную площадь здания. Кроме того, при более высоком офиснике невозможно соблюсти нормативы по машино-местам (этого не позволяет маленький участок).

"Существующая застройка также продиктовала этажность: не хотелось высокое здание на этом перекрестке, когда открывается вид на рядом существующий объект. Заказчик (ИП Комяков А.А. – прим.ред.) просчитал экономику, сроки строительства, затраты. Для него это оптимальный вариант", – ответил Никита Чепуров.

Однако не все члены градсовета согласились с низкой этажностью. Архитектор Владимир Золотов настаивал: высокое здание смотрелось бы более выигрышно.

"Если была бы возможность увеличить этажность, это было бы логичнее и экономичнее, более рациональное использование городских земель. Напортив стоит четырёхэтажный объект, на углу – трехэтажный, по ул. Пролетарской в сторону пр. Красноармейского ряд объектов выполнен в четыре-пять этажей. Вся улица хорошо просматривается, а этот угол будет провален", – сказал он.

Также эксперт предложил отодвинуть объект на два метра от ул. Пролетарской, которая очень узкая и забитая транспортом. А первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров рекомендовал авторам проработать несколько вариантов цветового решения фасадов. В результате эскизы здания согласовали, а все замечания авторы должны устранить в рабочем порядке.

