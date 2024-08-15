Второй "Москва-сити". Бизнес-офис из стекла построят в Барнауле рядом с новым сквером

Проект, за которым стоит компания "Мария-Ра", рассмотрели на градсовете города

15 августа 2024, 08:15, ИА Амител

Проект офисного центра в Барнауле на улице Балтийской

Вторую очередь офисного здания из стекла и металла возведут в Барнауле на пересечении улиц Балтийской и Сергея Ускова рядом с новым сквером "Взлетный". Сейчас там располагается супермаркет и другие магазины. Рядом уже строится первая очередь комплекса — девятиэтажное здание. По-соседству предлагается возвести 14-этажный объект, который, по задумке архитекторов, создаст новую визитную карточку Индустриального района. Проект бизнес-центра, за которым стоит компания "Мария-Ра" и предприниматель Евгений Ракшин, рассмотрели 14 августа на заседании градсовета города. Эксперты уже сравнили проект здания с небоскребами "Москва-сити" в Москве.

Каким будет здание?

Офисное здание построят на ул. Балтийской, 116 — это третья очередь застройки. Сейчас на пересечении ул. Балтийской и Сергея Ускова уже располагается ТЦ "Мария-Ра", а также девятиэтажное здание. Мы уже писали о нем.

Рядом, согласно проекту, появится четырнадцатиэтажное здание, общей площадью около около 7,2 тысяч квадратных метров. Оно займет около 50% территории участка. Рядом сделают парковку на 67 автомобилей. Прилегающую территорию также благоустроят: разместят лавочки, положат плитку, а также высадят деревья и кустарники.

Здание будет серым со стеклянными фасадами. Этот цвет, отметили проектировщики, находится в тренде и гармонирует с уже построенным ТЦ и первой очередью бизнес-центра. Между ними на уровне второго этажа сделают пешеходный переход. Также подразумевается ночная подсветка зданий.

По словам проектировщика, офисные помещения будут востребованы в данной части города и позволят "переселить" часть компаний из центра Барнаула. Новый объект улучшит градостроительную ситуацию в краевой столице.

Что сказали о проекте эксперты?

В целом все похвалили архитектуру здания. Депутат БГД Сергей Струченко поинтересовался можно ли было сделать здание выше, чтобы его "было видно с высоты, когда летишь в Барнаул на самолете". Однако представитель проектировщиков пояснил, что они были стеснены размерами участка. Чтобы соблюсти нормативы и "втиснуть" парковку, от здание решили не строить выше 14 этажей. К тому же оно должно было не выбиваться из окружающей застройки и гармонировать с соседним зданием, которое уже возводят.

Предприниматель Евгений Носенко рассказал, что он активно путешествует по миру и видел много подобных объектов. Их особенность, пояснил Носенко, в том, что сотрудники офисов должны отдыхать на красивой прилегающей территории без автомобилей. Однако представитель проектировщика пояснил, что полностью убрать со двора машины не получится: их просто будет негде размещать.

Тему транспортной ситуации в данной части Барнаула также поднял известный архитектор Сергей Боженко. Его не очень впечатлил проект зданий, но проблему он увидел в другом: хватит ли парковок на всех сотрудников будущего бизнес-центра. Он предложил проанализировать прилегающую застройку и понять, как объекты повлияют на ситуацию с пробками. Впрочем, у представителя проектировщика вновь был ответ на этот вопрос. Он объяснил, что рядом расположены исключительно жилые дома, а также много гаражных комплексов. Мол, если у бизнес-центра не хватит места, то можно поставить автомобиль туда.

Итог подвел первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров. Он в целом похвалил проект, но предложил в рабочем порядке поработать над концепцией прилегающей территории, а также построить подземную парковку. Это позволило бы исключить потенциальную проблему с отсутствием свободных мест на парковке. Таким образом, проект единогласно одобрили.