Второй "Москва-сити". Бизнес-офис из стекла построят в Барнауле рядом с новым сквером
Проект, за которым стоит компания "Мария-Ра", рассмотрели на градсовете города
15 августа 2024, 08:15, ИА Амител
Вторую очередь офисного здания из стекла и металла возведут в Барнауле на пересечении улиц Балтийской и Сергея Ускова рядом с новым сквером "Взлетный". Сейчас там располагается супермаркет и другие магазины. Рядом уже строится первая очередь комплекса — девятиэтажное здание. По-соседству предлагается возвести 14-этажный объект, который, по задумке архитекторов, создаст новую визитную карточку Индустриального района. Проект бизнес-центра, за которым стоит компания "Мария-Ра" и предприниматель Евгений Ракшин, рассмотрели 14 августа на заседании градсовета города. Эксперты уже сравнили проект здания с небоскребами "Москва-сити" в Москве.
Каким будет здание?
Офисное здание построят на ул. Балтийской, 116 — это третья очередь застройки. Сейчас на пересечении ул. Балтийской и Сергея Ускова уже располагается ТЦ "Мария-Ра", а также девятиэтажное здание. Мы уже писали о нем.
Рядом, согласно проекту, появится четырнадцатиэтажное здание, общей площадью около около 7,2 тысяч квадратных метров. Оно займет около 50% территории участка. Рядом сделают парковку на 67 автомобилей. Прилегающую территорию также благоустроят: разместят лавочки, положат плитку, а также высадят деревья и кустарники.
Здание будет серым со стеклянными фасадами. Этот цвет, отметили проектировщики, находится в тренде и гармонирует с уже построенным ТЦ и первой очередью бизнес-центра. Между ними на уровне второго этажа сделают пешеходный переход. Также подразумевается ночная подсветка зданий.
По словам проектировщика, офисные помещения будут востребованы в данной части города и позволят "переселить" часть компаний из центра Барнаула. Новый объект улучшит градостроительную ситуацию в краевой столице.
Что сказали о проекте эксперты?
В целом все похвалили архитектуру здания. Депутат БГД Сергей Струченко поинтересовался можно ли было сделать здание выше, чтобы его "было видно с высоты, когда летишь в Барнаул на самолете". Однако представитель проектировщиков пояснил, что они были стеснены размерами участка. Чтобы соблюсти нормативы и "втиснуть" парковку, от здание решили не строить выше 14 этажей. К тому же оно должно было не выбиваться из окружающей застройки и гармонировать с соседним зданием, которое уже возводят.
Предприниматель Евгений Носенко рассказал, что он активно путешествует по миру и видел много подобных объектов. Их особенность, пояснил Носенко, в том, что сотрудники офисов должны отдыхать на красивой прилегающей территории без автомобилей. Однако представитель проектировщика пояснил, что полностью убрать со двора машины не получится: их просто будет негде размещать.
Тему транспортной ситуации в данной части Барнаула также поднял известный архитектор Сергей Боженко. Его не очень впечатлил проект зданий, но проблему он увидел в другом: хватит ли парковок на всех сотрудников будущего бизнес-центра. Он предложил проанализировать прилегающую застройку и понять, как объекты повлияют на ситуацию с пробками. Впрочем, у представителя проектировщика вновь был ответ на этот вопрос. Он объяснил, что рядом расположены исключительно жилые дома, а также много гаражных комплексов. Мол, если у бизнес-центра не хватит места, то можно поставить автомобиль туда.
Итог подвел первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров. Он в целом похвалил проект, но предложил в рабочем порядке поработать над концепцией прилегающей территории, а также построить подземную парковку. Это позволило бы исключить потенциальную проблему с отсутствием свободных мест на парковке. Таким образом, проект единогласно одобрили.
08:34:14 15-08-2024
А чего так скромно - москва-сити2? Сразу бомбите как межгалактический центр вселенной имени столицы мира. Вот что за провинциальная манера? Женя Ракшин просто старается по максимуму использовать свою землю. Поставит он однообьемный стеклянный кубик. Ну хорошо. Ну заселит какими-то офисами. Ну ладно. Но какая Москва-Сити??? Там кто-то еще строиться собрался? Или весь бизнес со всего Барнаула внезапно ринулся на окраину города? Вы чего там все курите?
10:29:01 15-08-2024
Гость (08:34:14 15-08-2024) А чего так скромно - москва-сити2? Сразу бомбите как межгала... Это оффисник для купивших квартиры на прилегающих территориях. Чтобы по пробкам в центр не маяться.
08:35:27 15-08-2024
"Особенно остро вопрос с арендными помещениями встанет после закрытия моста на Новом рынке." А что, опять мост на Новом рынке закроют?
11:09:28 15-08-2024
Гость (08:35:27 15-08-2024) "Особенно остро вопрос с арендными помещениями встанет после... На Калинина мост будут обновлять.
08:35:40 15-08-2024
И еще момент: из содержания сабжа непонятно - какие именно ыксперды сравнили проект 14-ти этажки с Москва-Сити и какими были их аргументы)
08:36:45 15-08-2024
Вот там пусть и строят. Нечего им Центр уродовать своими поделками!
09:18:07 15-08-2024
Гость (08:36:45 15-08-2024) Вот там пусть и строят. Нечего им Центр уродовать своими под... плюс миллион! там хоть Москва- хоть Лондон-, хоть Марс- сити пусть строят, только бы от центра отстали.
10:04:58 15-08-2024
Скучноватая архитектура. Без изюминки. И 14 этажей - это не серьезно. Проект не впечатлил
10:47:07 15-08-2024
Гость (10:04:58 15-08-2024) Скучноватая архитектура. Без изюминки. И 14 этажей - это не ... А название?!)
10:38:03 15-08-2024
Если какашку в фантике назвать Рафаэлка, то она не станет Рафаэлкой. Обычный бюджетный офисник - главной задачей сэкономить застройщику денег.
10:46:07 15-08-2024
Ох и претензии.... Вы этот кубик хоть Тауэром назовите, всё равно кубиком останется)))) ( Кинулась по дереву постучать, а вокруг всё из стекла и бетона.(откуда забыл))
11:01:08 15-08-2024
началось, барнаульский арбат, барнаульский москва сити...
13:34:02 15-08-2024
гость (11:01:08 15-08-2024) началось, барнаульский арбат, барнаульский москва сити...... вроде перестали уже Мало-Тобольскую Арбатом звать. Кринжатина полнейшая
11:02:49 15-08-2024
7,2 тысяч квадратных метров. Рядом сделают парковку на 67 автомобилей. Остальные машины во дворах? Как мне кажется, жадность строителей запредельна.
11:15:44 15-08-2024
Гость (11:02:49 15-08-2024) 7,2 тысяч квадратных метров. Рядом сделают парковку на 67 ав... разъясняют:
"... рядом расположены исключительно жилые дома, а также много гаражных комплексов. Мол, если у бизнес-центра не хватит места, то можно поставить автомобиль туда."
11:44:53 15-08-2024
Гость (11:02:49 15-08-2024) 7,2 тысяч квадратных метров. Рядом сделают парковку на 67 ав... Недавно чита. Вот на приречной..30 квартир и подземка на 42 машиноместо. Это правильно. НО! не у всякого денег хватит...
11:28:31 15-08-2024
"Он объяснил, что рядом расположены исключительно жилые дома, а также много гаражных комплексов. Мол, если у бизнес-центра не хватит места, то можно поставить автомобиль туда." Это все что нужно знать о застройщике и его подходе, и тех кто выдает разрешения строить подобное в нашем городе.
11:28:59 15-08-2024
Ну уж если как в Москва-Сити, то и подземную парковку такую же надо делать. А не пыль в глаза народу пускать.
15:20:42 15-08-2024
Осспидя, хто в этих "офисах" жить то будет? Ноготочки???
Балтийская, взлетная вообще колом встанут
15:21:09 15-08-2024
Осспидя, хто в этих "офисах" жить то будет? Ноготочки???
Балтийская, взлетная вообще колом встанут
22:50:05 16-08-2024
Название, надеюсь, будет не Москва- и не Барнаул-сити...
Ну и парковкой обязательно нужно решить вопрос! Странно, что на 7тыс.кв.м. площади планируется 67 парковочных мест 👀 ведь кроме сотрудников будет очень много посетителей этого бизнес-центра.
Кааак могла прийти в голову идея решить эту проблему за счёт территорий ближайших домов???
06:49:55 17-08-2024
Хуже стройки не видел. Проект меняют каждые три часа. Сами не знают, что хотят. Бедный торговый центр водой залили, крышу не могли сделать нормально, весь ископали, не могли определить,где же воду завести..предварительно положив керамику на пол. Безграмотность вкруг.И безответственность.