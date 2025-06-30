Двухэтажный садовый домик загорелся из-за неисправной печи на Алтае

Огонь повредил крышу, стены и перекрытия

30 июня 2025, 10:40, ИА Амител

Фото: Max Kukurudziak / unsplash.com

В Косихинском районе Алтайского края произошел пожар в двухэтажном садовом домике, сообщили в телеграм-канале МЧС региона.

Инцидент случился 29 июня в садоводстве "Алтайстрой" на станции Баюново.

На месте работали трое пожарных, три единицы техники и добровольцы. На момент прибытия специалистов горела крыша.

"Пожар ликвидирован на площади около 55 квадратных метров. Огнем повреждены крыша, перекрытия и стены домика. [...] Предварительная причина происшествия — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи", — рассказали в ведомстве.

Всего за 29 июня в крае ликвидировали 18 пожаров, из них девять — в жилом секторе. В Барнауле потушили три пожара.