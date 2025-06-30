Двухэтажный садовый домик загорелся из-за неисправной печи на Алтае
Огонь повредил крышу, стены и перекрытия
30 июня 2025, 10:40, ИА Амител
В Косихинском районе Алтайского края произошел пожар в двухэтажном садовом домике, сообщили в телеграм-канале МЧС региона.
Инцидент случился 29 июня в садоводстве "Алтайстрой" на станции Баюново.
На месте работали трое пожарных, три единицы техники и добровольцы. На момент прибытия специалистов горела крыша.
"Пожар ликвидирован на площади около 55 квадратных метров. Огнем повреждены крыша, перекрытия и стены домика. [...] Предварительная причина происшествия — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи", — рассказали в ведомстве.
Всего за 29 июня в крае ликвидировали 18 пожаров, из них девять — в жилом секторе. В Барнауле потушили три пожара.
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