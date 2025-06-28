В Рубцовске дети спалили баню и две хозпостройки

Пострадавших в результате пожара нет

28 июня 2025, 13:30, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Рубцовске потушили баню и две хозпостройки, которые загорелись из-за детей, сообщили в телеграм-канале МЧС Алтайского края.

В тушении участвовали 12 пожарных, три автоцистерны, одно звено газодымозащитной службы. Погибших и пострадавших нет.

"Предварительная причина произошедшего — неосторожное обращение с огнем детей", — рассказали в ведомстве.

Всего за 27 июня в крае потушили 17 пожаров, шесть из них в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали два возгорания.

Ранее в МЧС региона сообщили, что в Алтайском крае растет количество возгораний сухой травы и мусора.