Двухлетний ребенок утонул на Алтае, когда пошел в реку к купавшейся маме
Женщина оставила сына на берегу
11 августа 2023, 10:16, ИА Амител
Фото: altai.sledcom.ru
В Республике Алтай нашли тело двухлетнего ребенка, утонувшего в реке Мульте, сообщает региональный СК.
Трагедия произошла вечером 10 августа в Усть-Коксинском районе. 22-летняя жительница села пошла купаться, оставив сына на берегу реки.
"Женщина, находясь в воде, увидела, что сын оказался в реке и его уносит течением, спасти ребенка самостоятельно не удалось, в связи с чем она обратилась в службу спасения", – рассказали в ведомстве.
Тело ребенка обнаружили на расстоянии около 700 метров вниз по течению от места происшествия и отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Внешние признаки насильственной смерти отсутствуют.
11:26:20 11-08-2023
Как Все уже достали с негативными новостями! Недели читал, неделю ужасаюсь, что происходит! как на поле боя! там погиб, тут умер, утонули, выпали, сгорели, разбились, потерялись, перевернулись!!!! Тут еще лучше с утра новость Амика: "Будет сложно. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 11 августа. Придется постараться, чтобы решить все проблемы, накопившиеся к концу недели". Есть что то положительное в нашей с вами жизни???????????????
13:09:20 11-08-2023
Призрак (11:26:20 11-08-2023) Как Все уже достали с негативными новостями! Недели читал, н... У меня белка Дегу вчера родила.
13:32:56 11-08-2023
Призрак (11:26:20 11-08-2023) Как Все уже достали с негативными новостями! Недели читал, н... Кто дизлайки ставит под этим комментом? Любители негатива?
14:04:34 11-08-2023
Гость (13:32:56 11-08-2023) Кто дизлайки ставит под этим комментом? Любители негатива?... Новости не АМИК делает, а люди.Предпочитаете жить в мире с розовыми пони- смотрите мультики
14:18:01 11-08-2023
Призрак (11:26:20 11-08-2023) Как Все уже достали с негативными новостями! Недели читал, н... У нас с понедельника отпуск, и мы полетим в Петербург. Вам полегчало? :-)
17:27:07 11-08-2023
Призрак (11:26:20 11-08-2023) Как Все уже достали с негативными новостями! Недели читал, н... Есть. Я положил на всё
11:35:37 11-08-2023
Горе-мама!!!!!!!!!!!
12:00:42 11-08-2023
Что с родителями происходит? Совсем перестали за детей следить
13:46:46 11-08-2023
Амик!!! Начните понедельник с позитивных новостей! Ведь есть чему порадоваться и за город и за край и за людей, без чернухи, крови и смертей, хотя бы ОДИН день!
13:58:07 11-08-2023
Гость (12:00:42 11-08-2023) Что с родителями происходит? Совсем перестали за детей следи... 1) за детьми, 2) вы уж определитесь, либо у нас детоцентризм, либо следить перестали. А то в каждую новость про детей набегает куча комментаторов с "а мы вот по стройкам лазили\ходили купаться одни\прыгали с гаражей\ломали все что можно\гуляли всегда одни далеко-далеко - и ничего, а сейчас дитачек за руку водят". Так когда не следили - тогда или сейчас?
14:06:01 11-08-2023
Гость (13:58:07 11-08-2023) 1) за детьми, 2) вы уж определитесь, либо у нас детоцентризм... а я не пишу про "Лазили по стройкам". Хотя тоже лазила. Но оставить ребенка, который и ходит то еще с трудом, на берегу реки, это как-то странно
14:16:04 11-08-2023
Гость (14:06:01 11-08-2023) а я не пишу про "Лазили по стройкам". Хотя тоже лазила. Но о... Ну так подобное было всегда. И оставляли, и случалось всякое. Просто не писали об этом в интернете, вот и вся разница. И на одну эту странную маму, живущую сейчас, приходится масса тех, кто детей не оставляет без присмотра, иначе таких случаев было бы куда больше.
15:48:39 11-08-2023
Гость (14:16:04 11-08-2023) Ну так подобное было всегда. И оставляли, и случалось всякое... никто ж не говорит, что ВСЕ такие. Но за 2 дня один малыш в окно выпал, один утонул.
14:15:43 11-08-2023
Гость (13:58:07 11-08-2023) 1) за детьми, 2) вы уж определитесь, либо у нас детоцентризм... ау, не в 2 же года по стройкам лазить и купаться самостоятелно. не передергивай!