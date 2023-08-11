Двухлетний ребенок утонул на Алтае, когда пошел в реку к купавшейся маме

Женщина оставила сына на берегу

11 августа 2023, 10:16, ИА Амител

Фото: altai.sledcom.ru

В Республике Алтай нашли тело двухлетнего ребенка, утонувшего в реке Мульте, сообщает региональный СК.

Трагедия произошла вечером 10 августа в Усть-Коксинском районе. 22-летняя жительница села пошла купаться, оставив сына на берегу реки.

"Женщина, находясь в воде, увидела, что сын оказался в реке и его уносит течением, спасти ребенка самостоятельно не удалось, в связи с чем она обратилась в службу спасения", – рассказали в ведомстве.

Тело ребенка обнаружили на расстоянии около 700 метров вниз по течению от места происшествия и отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Внешние признаки насильственной смерти отсутствуют.