На алтайской турбазе погиб ребенок из Новосибирска

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии

02 августа 2023, 17:07, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай девочка 2018 года рождения утонула в реке Катунь, сообщает администрация Чемальского района на своей странице во "ВКонтакте".

Семья из Новосибирска отдыхала на турбазе "Виктория". Родители девочки уснули, а через полчаса проснулись и обнаружили пропажу ребенка из домика.

"После тщетных поисков на территории базы позвонили в службу 112. Правоохранители обнаружили тело ребенка на правом берегу реки – в 200 метрах ниже по течению", – говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее в Республике Алтай погиб 40-летний турист из Новосибирска. Он подошел к крутому склону и оступился.