На алтайской турбазе погиб ребенок из Новосибирска
Следователи выясняют все обстоятельства трагедии
02 августа 2023, 17:07, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Республике Алтай девочка 2018 года рождения утонула в реке Катунь, сообщает администрация Чемальского района на своей странице во "ВКонтакте".
Семья из Новосибирска отдыхала на турбазе "Виктория". Родители девочки уснули, а через полчаса проснулись и обнаружили пропажу ребенка из домика.
"После тщетных поисков на территории базы позвонили в службу 112. Правоохранители обнаружили тело ребенка на правом берегу реки – в 200 метрах ниже по течению", – говорится в сообщении.
Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.
Ранее в Республике Алтай погиб 40-летний турист из Новосибирска. Он подошел к крутому склону и оступился.
17:11:18 02-08-2023
легли спасть оставив пятилетнего ребенка на берегу реки одного????
17:14:35 02-08-2023
Гость (17:11:18 02-08-2023) легли спасть оставив пятилетнего ребенка на берегу реки одно... Читайте, пожалуйста, внимательнее - "...обнаружили пропажу ребенка из домика"
17:26:52 02-08-2023
Гость (17:14:35 02-08-2023) Читайте, пожалуйста, внимательнее - "...обнаружили пропажу р... а домик в 100 км от реки?
21:14:44 02-08-2023
Гость (17:11:18 02-08-2023) легли спасть оставив пятилетнего ребенка на берегу реки одно... А дверь не закрыли? Или может ребенку сказали иди погуляй? Просто Было не до ребенка похоже. Ужасная безответственность
22:02:16 02-08-2023
Гость (21:14:44 02-08-2023) А дверь не закрыли? Или может ребенку сказали иди погуляй? П... Дети не всегда слушаются взрослых. Ребенок мог заскучать (родители-то спят) и решил погулять.
12:16:39 03-08-2023
Гость (22:02:16 02-08-2023) Дети не всегда слушаются взрослых. Ребенок мог заскучать (ро... А отвественность? Ребенок не спит , значит и сами не укладывайтесь
17:16:01 02-08-2023
В Горном местные дети постоянно скатываются с крутого берега и падают в Катунь или Телецкое озеро. Только и успевают их родители доставать.
21:17:07 02-08-2023
Гость (17:16:01 02-08-2023) В Горном местные дети постоянно скатываются с крутого берега... Регулярно отдыхаем с детьми в горном. Сейчас им 9 и 11, ни разу и в 3 года не скатывались. Так просто написали? Или есть примеры?
21:37:32 02-08-2023
Пузырек (21:17:07 02-08-2023) Регулярно отдыхаем с детьми в горном. Сейчас им 9 и 11, ни р... Не обращайте внимания. Там стекловата в голове.
10:13:08 03-08-2023
Гость (21:37:32 02-08-2023) Не обращайте внимания. Там стекловата в голове. ... И лифт с заразными стенками в германию выехал.