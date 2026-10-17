Двухлетний ребенок застрял между ступеньками лестницы и погиб
Когда родители его нашли, он уже был без сознания
17 октября 2026, 22:05, ИА Амител
В Донецк в Ростовской области погиб двухлетний мальчик. Ребенок пытался самостоятельно спуститься к родителям по деревянной лестнице в двухэтажном доме, но застрял между перекладинами пролета и задохнулся, сообщает "КП – Ростов-на-Дону".
Беда произошла в конце прошлой недели. Взрослые были заняты на первом этаже, а дети находились наверху. В один момент малыш решил пойти к родителям и начал спускаться со второго этажа. По одной из версий, ребенок оступился и упал в узкий проем между деревянными ступенями.
"Самостоятельно выбраться из ловушки он не смог. Когда испуганные мать и отец бросились на поиски внезапно притихшего сына, он уже не подавал признаков жизни", - отмечает издание.
Понимая, что дорога каждая секунда, родители не стали дожидаться скорой помощи. Они сели в машину с сыном на руках и сами помчались в больницу. Однако в приемном покое медики уже констатировали смерть — к тому моменту ребенок полностью перестал дышать, и запустить его сердце врачам не удалось.
Семья, в которой произошла трагедия, благополучная и не состоит на учете. Мать погибшего мальчика работает в местной системе образования, а соседи отзываются о них с теплотой. Сейчас близкие находятся в трауре. По факту случившегося региональный следственный комитет возбудил уголовное дело.
07:31:21 18-10-2026
Против лестницы возбудили дело?