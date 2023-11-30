Двухлетняя девочка погибла в алтайском селе при уборке территории от мусора
15-летний брат случайно задел ребенка, когда ехал на тракторе
30 ноября 2023, 18:23, ИА Амител
Двухлетняя девочка погибла в селе Долинка Благовещенского района. Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Алтайскому краю, 15-летний подросток убирал мусор во дворе дома на тракторе и задел свою сестру, которая от полученных травм скончалась на месте.
В село незамедлительно выехал следователь и руководство следственного отдела. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
Прокуратура также организовала проверку. Прокурор края Антон Герман поручил дать оценку работе органов системы профилактики, а также проверить условия пребывания ребенка в семье.
18:47:24 30-11-2023
двойное горе и как теперь парню и родителям с этим жить- непонятно. держитесь!
09:16:10 01-12-2023
Только это не "задел", а, видимо, наехал! Халатность родительская!
12:57:06 01-12-2023
Слов нет
16:02:07 01-12-2023
жалко ребенка((