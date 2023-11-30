Первое ДТП произошло на обновленном мосту в Барнауле

Пробки в столице Алтайского края

30 ноября 2023, 17:33, ИА Амител

Фото: 2GIS

Первое ДТП произошло на только что открывшемся путепроводе на проспекте Ленина в Барнауле. Согласно данным сервиса 2GIS, авария произошла сразу после пересечения Ленина с улицей Кулагина по направлению движения к Матросова.

Подробности аварии, в том числе наличие в ней пострадавших, не уточняются. Судя по снимкам, травм никто не получил и столкновение было не сильным.

Сейчас дорожная ситуация в городе оценивается на 8 баллов. Пробки есть как на проспекте Ленина, так и на Строителей, и на улице Загородной.