Первое ДТП произошло на обновленном мосту в Барнауле
Пробки в столице Алтайского края
30 ноября 2023, 17:33, ИА Амител
Фото: 2GIS
Первое ДТП произошло на только что открывшемся путепроводе на проспекте Ленина в Барнауле. Согласно данным сервиса 2GIS, авария произошла сразу после пересечения Ленина с улицей Кулагина по направлению движения к Матросова.
Подробности аварии, в том числе наличие в ней пострадавших, не уточняются. Судя по снимкам, травм никто не получил и столкновение было не сильным.
Сейчас дорожная ситуация в городе оценивается на 8 баллов. Пробки есть как на проспекте Ленина, так и на Строителей, и на улице Загородной.
17:42:31 30-11-2023
Не открыли бы мост, не было бы аварии)))
17:53:45 30-11-2023
А как все хорошо начиналось...
18:02:08 30-11-2023
С почином!!!!!!!
18:11:22 30-11-2023
Не будет счастливым этот мост... Авария в первый день
18:50:44 30-11-2023
... (18:11:22 30-11-2023) Не будет счастливым этот мост... Авария в первый день... Да. Лучше переделать.
07:34:12 01-12-2023
... (18:11:22 30-11-2023) Не будет счастливым этот мост... Авария в первый день... Это автомобилист не счастливый. Первый раз поехал по новому мосту и то с аварией.
13:34:20 01-12-2023
Гость (07:34:12 01-12-2023) Это автомобилист не счастливый. Первый раз поехал по новому ... Ага, решил выделиться и получил свою минуту славы, приз ему без очереди на Колыму
21:42:14 01-12-2023
... (18:11:22 30-11-2023) Не будет счастливым этот мост... Авария в первый день... а мы переполнены счастьем!!! такое бывает раз в жизни, эмоции через край, это удивительное событие останется в памяти народной на века, может быть даже будет под эгидой ЮНЕСКО, как китайская стена и пирамиды
20:57:40 30-11-2023
Уберите автобусные полосы на Ленина.
07:13:31 01-12-2023
Гость (20:57:40 30-11-2023) Уберите автобусные полосы на Ленина. ... их не для того вводили, чтобы убирать.... сейчас еще и камер навтыкают, чтобы остановиться и высадить пассажиров нельзя было, и будут капусту стричь...
13:35:29 01-12-2023
Гость (07:13:31 01-12-2023) их не для того вводили, чтобы убирать.... сейчас еще и камер... И правильно,что не уберут выделенку!
09:04:27 01-12-2023
Гость (20:57:40 30-11-2023) Уберите автобусные полосы на Ленина. ... Я езжу на автобусе и по выделенной полосе общественный транспорт до Октября за 10 минут доезжает, а когда ее не было, то по пробкам все 30 -40 минут. С какой радости 70 человек, едущих на автобусе будут торчать в пробках, из-за того, что кто то на машине решил поездить. Наконец то общественный транспорт в приоритете перед личными автомобилями, как это сделано в приличных городах мира.
09:40:37 01-12-2023
Гость (09:04:27 01-12-2023) Я езжу на автобусе и по выделенной полосе общественный транс... а с какой радости сотня машин должна стоять в пробке ради пары скотовозов,которым и выделенки мало,лезут в левый ряд. тогда уж запретить автобусам покидать выделенную полосу.
10:19:29 01-12-2023
Гость (09:40:37 01-12-2023) а с какой радости сотня машин должна стоять в пробке ради па... Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду под термином «скотовозы»? Грузовики с сельхозпродукцией?
13:39:46 01-12-2023
Гость (10:19:29 01-12-2023) Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду под термином «ско... нет, он имел в виду автобусы с людьми!
10:35:43 01-12-2023
Гость (09:40:37 01-12-2023) а с какой радости сотня машин должна стоять в пробке ради па... что за скотовозы у нас??? людей так называть, не совестно??? совсем потеряли уважение друг к другу
14:10:50 01-12-2023
Гость (10:35:43 01-12-2023) что за скотовозы у нас??? людей так называть, не совестно???... Да, этот перец поди, еще и на кредитной жоповозке, просто не отличается умом. Иными словами тупой колхозан!
13:38:16 01-12-2023
Гость (09:40:37 01-12-2023) а с какой радости сотня машин должна стоять в пробке ради па... Если всех пересадить в свои авто , то ты на тот свет вперёд доедешь!
21:04:49 30-11-2023
Блогер(ша) фильмокрутила
23:23:03 01-12-2023
Дешевая рисовка губера и его свите. Что значит за 18 месяцев и стоимость работ в полтора типа миллиарда, это не чудо. Вот в Заринске на ремонт моста через р. Чумыш протяженностью чуть более ста метров с двухполосным движением без трамваев и троллейбусов , который соединяет большой Северный микрорайон города и половину Заринского района, а также Залесовский район и Кемеровскую область было затрачено более трехсот миллионов рублей, при этом 1 год искали деньги и около 3 лет мост ремонтировали. За это время украли силовой кабель и видеокамеру по которой министр отслеживал ремонт моста. Мост построили из хлама. Запустили мост в реверсном движении, весьма празднично, а затем открыли полностью. Вот это ЧУДО от губернатора и его свиты.