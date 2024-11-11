Двухлетняя девочка захлебнулась в луже в Алтайском крае

Врачи не смогли ее спасти

11 ноября 2024, 16:02, ИА Амител

Фото с места происшествия / СК по Алтайскому краю

В Быстроистокском районе Алтайского края погибла двухлетняя девочка. Об этом рассказали в региональном Следкоме.

По данным следователей, 8 ноября малышка вышла из ограды без присмотра взрослых, упала в большую лужу и не смогла выбраться самостоятельно.

Спасти ее жизнь врачам не удалось.

​Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Также проверку начала и прокуратура.