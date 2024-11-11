Количество "печных" пожаров выросло в Алтайском крае
За два дня спасатели ликвидировали 14 возгораний, связанных с печным отоплением
11 ноября 2024, 13:50, ИА Амител
Рост числа пожаров из-за печного отопления зафиксировали в Алтайском крае. Об этом сообщает МЧС по региону.
В ведомстве заявили, что с 9 по 10 ноября было потушено 33 пожара. Предположительно, 14 из них произошло из-за нарушения правил эксплуатации печей.
"Актуальность и важность соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, а также правильное устройство и исправность отопительных печей и дымоходов подтверждается многочисленными случаями пожаров, когда всего этого не придерживаются", – подчеркивают в службе МЧС.
Спасатели напоминают: при обнаружении возгорания необходимо вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 101, а также по единому номеру вызова экстренных служб – 112.
14:38:42 11-11-2024
А где печники-профессионалы? А их уже нет. Вымерла профессия.
12:16:29 12-11-2024
Да.. с газом как-то попроще. В случае ч.п. все происходит быстро и с большей гарантией.