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Количество "печных" пожаров выросло в Алтайском крае

За два дня спасатели ликвидировали 14 возгораний, связанных с печным отоплением

11 ноября 2024, 13:50, ИА Амител

Ликвидация возгорания / Фото: МЧС Алтайского края
Ликвидация возгорания / Фото: МЧС Алтайского края

Рост числа пожаров из-за печного отопления зафиксировали в Алтайском крае. Об этом сообщает МЧС по региону.

В ведомстве заявили, что с 9 по 10 ноября было потушено 33 пожара. Предположительно, 14 из них произошло из-за нарушения правил эксплуатации печей.

"Актуальность и важность соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, а также правильное устройство и исправность отопительных печей и дымоходов подтверждается многочисленными случаями пожаров, когда всего этого не придерживаются", – подчеркивают в службе МЧС.

Спасатели напоминают: при обнаружении возгорания необходимо вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 101, а также по единому номеру вызова экстренных служб – 112.

Пожары

Комментарии 2

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Кхм...

14:38:42 11-11-2024

А где печники-профессионалы? А их уже нет. Вымерла профессия.

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Гость

12:16:29 12-11-2024

Да.. с газом как-то попроще. В случае ч.п. все происходит быстро и с большей гарантией.

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