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Мать и двое детей погибли при падении авто с пешеходного моста в российском регионе

Легковушка упала в реку

25 ноября 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: МЧС Башкортостана
Фото: МЧС Башкортостана

Автомобиль с женщиной и двумя детьми упал с пешеходного моста в Башкирии, все погибли. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Все произошло вблизи деревни Азнагулово Белорецкого района. Легковая Skoda съехала с деревянной переправы и опрокинулась в реку Белую.

"Врачи констатировали смерть мальчика 2018 года рождения, девочки 2016 года рождения и их мамы 1982 года рождения", – рассказали в ведомстве.

Фото: МЧС Башкортостана

23 ноября в Карелии при столкновении грузовика и двух микроавтобусов погибли четыре человека, еще двое пострадали.

ДТП Происшествия дети

Комментарии 5

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Ть

10:35:53 25-11-2023

Амик, где вы увидели пешеходный мост? На фото - обычный деревенский автомобильный мост. В сообщении МЧС тоже ни слова про пешеходный мост нет.

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Гость

15:31:19 25-11-2023

Ть (10:35:53 25-11-2023) Амик, где вы увидели пешеходный мост? На фото - обычный дере... Проведены все визуальные экспертизы по фото и составлено заключение - мост пешеходный.

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Гость

11:50:37 25-11-2023

Что авто делало на пешеходном мосту?

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Гы-гы

15:39:53 25-11-2023

Гость (11:50:37 25-11-2023) Что авто делало на пешеходном мосту?... А другого там нет. Ишо как при барине строили, так и остался.

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Гость

13:59:12 25-11-2023

Новости алтайскогокрая. На бы в своём регионе разобраться.

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