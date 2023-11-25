Мать и двое детей погибли при падении авто с пешеходного моста в российском регионе

Легковушка упала в реку

25 ноября 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: МЧС Башкортостана

Автомобиль с женщиной и двумя детьми упал с пешеходного моста в Башкирии, все погибли. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Все произошло вблизи деревни Азнагулово Белорецкого района. Легковая Skoda съехала с деревянной переправы и опрокинулась в реку Белую.

"Врачи констатировали смерть мальчика 2018 года рождения, девочки 2016 года рождения и их мамы 1982 года рождения", – рассказали в ведомстве.

Фото: МЧС Башкортостана

23 ноября в Карелии при столкновении грузовика и двух микроавтобусов погибли четыре человека, еще двое пострадали.