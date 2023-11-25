Мать и двое детей погибли при падении авто с пешеходного моста в российском регионе
Легковушка упала в реку
25 ноября 2023, 09:30, ИА Амител
Фото: МЧС Башкортостана
Автомобиль с женщиной и двумя детьми упал с пешеходного моста в Башкирии, все погибли. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Все произошло вблизи деревни Азнагулово Белорецкого района. Легковая Skoda съехала с деревянной переправы и опрокинулась в реку Белую.
"Врачи констатировали смерть мальчика 2018 года рождения, девочки 2016 года рождения и их мамы 1982 года рождения", – рассказали в ведомстве.
23 ноября в Карелии при столкновении грузовика и двух микроавтобусов погибли четыре человека, еще двое пострадали.
10:35:53 25-11-2023
Амик, где вы увидели пешеходный мост? На фото - обычный деревенский автомобильный мост. В сообщении МЧС тоже ни слова про пешеходный мост нет.
15:31:19 25-11-2023
Ть (10:35:53 25-11-2023) Амик, где вы увидели пешеходный мост? На фото - обычный дере... Проведены все визуальные экспертизы по фото и составлено заключение - мост пешеходный.
11:50:37 25-11-2023
Что авто делало на пешеходном мосту?
15:39:53 25-11-2023
Гость (11:50:37 25-11-2023) Что авто делало на пешеходном мосту?... А другого там нет. Ишо как при барине строили, так и остался.
13:59:12 25-11-2023
Новости алтайскогокрая. На бы в своём регионе разобраться.