Двухмесячная девочка погибла и пять человек пострадали в ДТП на Алтае

По факту аварии возбудили уголовное дело

04 августа 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

Двухмесячный ребенок погиб, еще пять человек пострадали в ДТП в Бийском районе Алтайского края, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась ночью 4 августа на 41-м километре трассы К-11. По предварительным данным, 61-летний водитель Renault SR не справился с управлением и выехал на обочину, где авто перевернулось. Всего в машине было шесть человек, в том числе трое детей.

"В результате ДТП пассажир – двухмесячная девочка – скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи", – подчеркнули в полиции.

Также с травмами различной тяжести в центральную горбольницу Бийска доставили двух девочек (2-х и 11-ти лет), двух взрослых пассажиров (33-летнюю женщину и 36-летнего мужчину) и водителя.

В прокуратуре Алтайского края сообщили, что по факту ДТП возбудили уголовное дело. По поручению регионального прокурора Антона Германа ход расследования поставили на контроль.