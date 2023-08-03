Шесть человек пострадали при столкновении двух иномарок на Алтае

Среди раненых двое детей

03 августа 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: Управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

Двое детей и четверо взрослых пострадали в результате ДТП в Кош-Агачском районе Республики Алтай, сообщили региональном УГОЧС и ПБ.

Авария случился утром 3 августа на 841-м километре Чуйского тракта. Там столкнулись две машины – Suzuki и Hyundai Creta.

"По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек, из них двое детей. Все они находились в автомобиле Hyundai", – рассказали в управлении.

Фото: УГОЧС и ПБ по Республике Алтай

На месте происшествия работали медики, полицейские и пожарные – последние оказали пострадавшим психологическую поддержку, помогли донести их до кареты скорой помощи и отключили аккумуляторы автомобилей.

Впоследствии раненых доставили в Кош-Агачскую ЦРБ.