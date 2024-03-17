Двухметровые сугробы и выставка картин. Как в Алтайском крае голосуют на выборах

17 марта последний день голосования

17 марта 2024, 13:20, ИА Амител

Фото предоставлено краевым управлением печати и массовых коммуникаций

Третий день президентских выборов проходит в Алтайском крае. Региональные власти рассказали о том, как люди голосуют в разных районах края.

В Курье накануне намело огромные сугробы выше человеческого роста, однако избиратели все равно идут на участки. Часто голосующих встречают с блинами, поскольку выборы совпали с Масленицей.

На УИК № 1895 в Шипуново решили сделать настоящую выставку картин местных художников. А В Усть-Калманке организовали ярмарку, сборы пойдут в помощь участникам СВО.

Многие приходят голосовать семьями. Участник Великой Отечественной войны, 100-летний житель поселка Беловского Троицкого района Александр Федорович Звягин проголосовал на дому.