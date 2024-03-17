В Алтайском крае стартовал третий день голосования на выборах президента России

Избирательные участки работают с 8 утра до 8 часов вечера

17 марта 2024, 08:30, ИА Амител

Фото: Избирательная комиссия Алтайского края

Третий день выборов президента России стартовал в Алтайском крае 17 марта. Избирательные участки открылись в 8 часов утра и закроются в 20:00.

По итогам второго дня явка избирателей в регионе составила 38%. Свой голос отдал уже 561 071 человек. Данные дистанционного электронного голосования в этой статистике не учитываются.

Самыми активными являются избиратели ЗАТО Сибирский (72,6%), Алейского района (67,1%) и муниципального округа Суетский район (59,9%).

Свыше 50% явка избирателей составила в Кытмановском, Кулундинском, Заринском, Тюменцевском, Краснощековском, Завьяловском, Рубцовском, Солтонском, Родинском, Петропавловском, Новичихинском, Панкрушихинском, Целинном, Усть-Пристанском, Шелаболихинском районах и Чарышском муниципальном округе.

17 марта – последний день трехдневного голосования. Первые результаты станут известны после закрытия избирательных участков в Калининградской области (21:00 мск), самом западном субъекте РФ.



Напомним, в списке кандидатов значатся четыре человека: Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).