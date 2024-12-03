Двум алтайским рыбакам грозит до пяти лет тюрьмы за вылов краснокнижного тайменя

Кроме того, они незаконно добыли дюжину щук, четыре налима и 13 хариусов

03 декабря 2024, 12:40, ИА Амител

Незаконный улов / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайском краю

Двух алтайских рыбаков обвинили в незаконном вылове рыбы, в том числе краснокнижной. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, в улове 43-летнего и 48-летнего мужчин оказались четыре тайменя – эта рыба занесена в Красную книгу России.

Противоправную деятельность злоумышленников пресекли в сентябре. Тогда в ходе рейда инспекторы заметили двух мужчин, которые ночью сплавлялись по реке Чарыш в окрестностях села Маралиха. Поскольку на этом участке водоема вылов рыбы запрещен вне зависимости от времени года и периода нереста, о рыбаках сообщили в полицию.

"Было установлено, что правонарушители незаконно добыли четыре особи тайменя – рыбы, которая занесена в Красную книгу России, а также 12 щук, 4 налима и 13 хариусов. Стражи правопорядка изъяли улов, лодку с веслами, остроги и рыболовные костюмы", – добавили в МВД.

Ущерб водным ресурсам превысил 177 тысяч рублей. Мужчины признали вину и сотрудничали со следователями. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов") – по ней жителям Алтайского края грозит до пяти лет тюрьмы.