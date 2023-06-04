"Двушку" в доме с фотогеничной аркой продают в центре Барнаула за 6,3 млн рублей
Квартиру в знаменитом историческом доме предлагают приобрести барнаульцам
04 июня 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
В Барнауле аккуратную "двушку" площадью 57,3 кв. м продают на пр. Ленина, 81, – в пятиэтажке со знаменитой аркой, где многие горожане устраивают фотосессии.
Квартира находится на четвёртом этаже дома, который является памятником архитектурного наследия, её стоимость – 6,3 млн рублей.
Она укомплектована мебелью, в том числе добротным кухонным гарнитуром и детской двухэтажной кроватью в виде домика.
Кроме межкомнатных дверей, в "двушке" есть несколько огромных арок. Они, как и одно из окон, отражаются в зеркалах, которые расположены на шкафах-купе в коридоре и гостиной.
Нужно быть максимально аккуратным, чтобы, задумавшись, не врезаться в одно из этих зеркал. Вспомните, так иногда бывает в магазинах: идёшь в сторону вешалок с одеждой и внезапно упираешься лбом в нечто твёрдое – оказывается, что это зеркальная стена, отражающая всё вокруг. Больновато.
Санузел в квартире совмещённый.
Есть балкон, говорится в объявлении на "Циане".
В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, университеты, магазины, остановки общественного транспорта, театры, Дом под шпилем и многое другое.
09:19:37 04-06-2023
Все красиво, можно оставить как есть,кроме ванной комнаты, ее придется переделывать. Сталинка шумоизоляция отличная и высокие потолки, квартира хорошая.