Дым есть, радости нет. Онколог о том, как бросил курить через 35 лет табачного стажа

Личный опыт врача, победившего вредную привычку: она просто перестала работать

29 марта 2023, 07:41, ИА Амител

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 27 марта в России стартовала неделя отказа от вредных привычек. Курение, пожалуй, самая распространённая из них. По статистике, в Алтайском крае курит каждый третий житель, причём мужчины – в четыре раза чаще, чем женщины. Курильщиков можно встретить среди представителей любых профессий, даже тех, которые сами ратуют за здоровый образ жизни. Онколог, заместитель главного врача Алтайского краевого онкологического диспансера Алексей Марьин курил 35 лет. А потом бросил. Как ему это удалось, он рассказал amic.ru.

Баловство для статуса

Алексей Марьин рассказывает, что начал курить ещё в школе. "И как для большинства в этом возрасте для меня курение тогда было чем-то вроде баловства – для статуса. Ведь ни один подросток всерьёз не задумывается о последствиях вредных привычек. И уж тем более каждый в этом возрасте уверен, что легко бросит это дело сразу же, как только захочет".

По признанию врача, курил он в целом немного – отсчёт количеством пачек в день никогда вести не приходилось. Случались периоды, когда не прикасался к сигарете по несколько дней. И никогда не курил дома, только на работе.

"Физической зависимости у меня не было никогда. Более того, табачный дым мне не доставлял какого-то особого удовольствия. Даже наоборот: я никогда не любил накуренные помещения, отмечал про себя неприятный запах от курильщиков – хотя сам наверняка пах для окружающих не лучше", – говорит Марьин.

По его словам, курение было, скорее, психологически необходимым процессом, давало возможность сделать паузу в работе. Как правило, сигарета сопровождалась чашечкой быстрорастворимого кофе. Они были постоянными спутниками врача во время работы в клиническом отделении, в период, наполненный в том числе и частыми ночными дежурствами.

Комментарий эксперта

Наталья Осипова, врач-психиатр, нарколог Алтайского краевого наркологического диспансера:



"Расхожее мнение, что из-за каких-то особенностей организма у одних людей формируется зависимость от никотина, а у других нет, – это миф. Якобы поэтому одни бросают курить легко, а другим требуется помощь. На самом деле, зависимость есть всегда: физическая, психологическая или психофизическая, как самый тяжёлый вариант.



Невозможно сказать лишь одно: какая именно по счёту сигарета "привяжет" вас к вредной привычке. В остальном – у каждого курильщика формируется свой "спусковой крючок", свой триггер, который будет заставлять его возвращаться к курению снова и снова. В случае с моим коллегой им стала усталость, психологическое перенапряжение, желание отвлечься".

Когда привычка перестала работать

Марьин говорит, что как онколог прекрасно понимал все последствия курения, но физически никак не ощущал пагубного воздействия табака. Оправдывал и успокаивал себя тем, что курил меньше многих.



Впервые всерьёз задуматься врача заставил конгресс пульмонологов, на который он попал в начале нулевых годов. Глубокое погружение в проблемы заболеваний лёгких, главной причиной которых является курение, произвело сильное впечатление.

"После этого я не курил несколько месяцев", – признаётся Алексей Марьин.

Вообще, врач, почти по Марку Твену, бросал курить несколько раз, но после очередного психологического слома, когда хотелось "сделать маленький перерывчик", привычка возвращалась.

В последний раз Алексей Марьин бросил курить три года назад. Уверен, что теперь – окончательно.

"Я просто несколько раз поймал себя на мысли, что привычка больше не работает. Если раньше после паузы с сигаретой и чашкой кофе становилось лучше, легче и радостнее, то сейчас это ощущение больше не приходит. Дым есть, вонь есть – а радости нет! Этот механизм расслабления перестал действовать и стал не нужен".

Кстати, свой курительный стаж врач впервые подсчитал во время нашего интервью, говорит, раньше не задумывался над этим вопросом. Подсчитал и искренне изумился: вредной привычке он подарил 35 лет своей жизни.

"Не то чтобы я жалею – после драки кулаками не машут, – но совершено точно могу сейчас сказать, что если бы не курил, было бы лучше. Никогда курящий человек плюсов перед некурящим не имел и иметь не будет. А вот вред здоровью за столько лет нанесён наверняка".

Комментарий эксперта

Наталья Осипова, врач-психиатр, нарколог Алтайского краевого наркологического диспансера:



Более чем на 90% табачный дым состоит из газообразных компонентов, особо вредными из которых являются никотин, окись и двуокись углерода. Остальная часть – это твёрдые микрочастицы, включающие различные токсические соединения. После первой затяжки никотин обнаруживается в ткани мозга уже через семь, а в пальцах ног – через 15-20 секунд.



Курение становится причиной почти трети всех онкологических заболеваний. Первый удар принимают на себя, конечно, лёгкие. Но и другие органы курильщиков также страдают. Канцерогены табачного дыма способствуют развитию таких заболеваний, как рак пищевода, поджелудочной железы, мочевого пузыря, полости рта, желудка, печени, почек, шейки матки, молочной железы.



Под влиянием никотина сердечная мышца курильщика за сутки совершает на 12000-15000 сокращений больше, чем сердце некурящего. Это формирует склонность к сердечным аритмиям, которые часто становятся причиной внезапной смерти.



Кроме того, курение повышает вязкость крови, способствует образованию тромбов, развитию атеросклероза. Курильщики со стажем нередко страдают тяжелейшими сосудистыми заболеваниями ног.



И помните: "лёгких" сигарет не существует. Вейпы и электронные сигареты тоже не так безобидны, как заявляют их производители. Напротив, химические вещества, которые используются в них, вызывают привыкание гораздо быстрее, чем никотин.

Как бросить курить?

Некоторые счастливцы обладают таким сильным даром самоубеждения, что могут отказаться от курения сами раз и навсегда. Однако большинство нуждается во внешней поддержке, в том числе и со стороны психологов и наркологов.

1. Человек должен сам захотеть бросить курить. Любые принудительные лечения неэффективны или помогают временно.

2. Нужно обязательно планировать процесс отказа, как минимум назначить стартовую дату. Помогают также промежуточные даты-маячки, по которым вы будете планомерно сокращать количество выкуриваемых сигарет – если не получается бросить курить одномоментно. Также эффективно наряду с сокращением количества сигарет не докуривать их до конца.

3. На время отказа от курения перейдите на неприятный вам сорт сигарет, чтобы резко снизить получаемое удовольствие.

4. Уберите подальше всё, что напоминает о курении: пепельницы, спички, зажигалки и т.п. Если есть связь "кофе-сигарета", перейдите временно на чай, лучше зелёные сорта.

5. Избегайте алкоголя: в состоянии изменённого сознания мы многое себе позволяем и прощаем. Недаром алкоголь и сигареты часто идут рядом.

6. Отказ от курения – стресс для организма. Поддержите его прогулками на свежем воздухе, физическими упражнениями, употребляйте больше овощей, фруктов, витаминов.

7. Освободившееся от курения время займите чем-то приятным, найдите подходящее хобби.

8. Не получается бросить самостоятельно – обращайтесь за помощью к специалистам. Это абсолютно нормально.