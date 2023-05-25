Дым столбом. Пожар вспыхнул в складском помещении в центре Барнаула

Обстоятельства пожара уточняются

25 мая 2023, 11:41, Анастасия Бичакова

Фото: "Инцидент Барнаул"

Складское помещение загорелось на ул. Пролетарской в Барнауле 25 мая, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Очевидцы заметили гигантский столб дыма, который валит в районе частного сектора за пр. Красноармейским.

"Подробности происшествия пока неизвестны. Уточняем", – рассказали в ведомстве.

Amic.ru следит за обновлением информации.

Ранее Барнаул накрыло смогом от природных пожаров.