Дым столбом. Пожар вспыхнул в складском помещении в центре Барнаула
Обстоятельства пожара уточняются
25 мая 2023, 11:41, Анастасия Бичакова
Фото: "Инцидент Барнаул"
Складское помещение загорелось на ул. Пролетарской в Барнауле 25 мая, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Очевидцы заметили гигантский столб дыма, который валит в районе частного сектора за пр. Красноармейским.
"Подробности происшествия пока неизвестны. Уточняем", – рассказали в ведомстве.
Amic.ru следит за обновлением информации.
Ранее Барнаул накрыло смогом от природных пожаров.
11:46:02 25-05-2023
Давно понятно, что так расчищают стройплощадки.