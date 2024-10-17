Джареду Лето предложили бесплатно выступить в России

Заработанные за концерт деньги общественники хотят отправить на СВО

17 октября 2024, 08:48, ИА Амител

Джаред Лето / Фото из социальных сетей

Представители движения "Ветераны России" предложили Джареду Лето и его группе 30 Seconds to Mars бесплатно выступить в России. Об этом сообщает Shot.

Ранее актер и музыкант на концерте в Белграде сказал, что соскучился по слушателям из России. Активисты заявили, что Лето может приехать в страну, но должен учитывать текущую ситуацию.

"Мы направили предложение Джареду Лето и его команде рассмотреть возможность выступить в России с гуманитарной миссией. Все заработанные средства должны пойти на нужды фронта: на покупку дронов, снаряжения и оборудования для наших бойцов. Это будет достойный жест солидарности и поддержки", – заявил председатель движения, доброволец СВО Ильдар Резяпов.

Он добавил, что движение "Ветераны России" приветствует желание иностранных артистов выступать в стране.