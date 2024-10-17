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Джареду Лето предложили бесплатно выступить в России

Заработанные за концерт деньги общественники хотят отправить на СВО

17 октября 2024, 08:48, ИА Амител

Джаред Лето / Фото из социальных сетей
Джаред Лето / Фото из социальных сетей

Представители движения "Ветераны России" предложили Джареду Лето и его группе 30 Seconds to Mars бесплатно выступить в России. Об этом сообщает Shot.

Ранее актер и музыкант на концерте в Белграде сказал, что соскучился по слушателям из России. Активисты заявили, что Лето может приехать в страну, но должен учитывать текущую ситуацию.

"Мы направили предложение Джареду Лето и его команде рассмотреть возможность выступить в России с гуманитарной миссией. Все заработанные средства должны пойти на нужды фронта: на покупку дронов, снаряжения и оборудования для наших бойцов. Это будет достойный жест солидарности и поддержки", – заявил председатель движения, доброволец СВО Ильдар Резяпов.

Он добавил, что движение "Ветераны России" приветствует желание иностранных артистов выступать в стране.

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Комментарии 12

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Гость

08:50:09 17-10-2024

фу крашеный

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Гость

09:22:30 17-10-2024

Гость (08:50:09 17-10-2024) фу крашеный...
Фу, необразованный.

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Гость

10:50:54 17-10-2024

Гость (09:22:30 17-10-2024) Фу, необразованный. ... так он еще и не образованный.. три раза фу

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Гость

11:10:20 17-10-2024

Гость (10:50:54 17-10-2024) так он еще и не образованный.. три раза фу... с каких пор необразованный пишется раздельно? правила поменяли?

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Гость

11:44:05 17-10-2024

Гость (11:10:20 17-10-2024) с каких пор необразованный пишется раздельно? правила поменя... А с тех пор, когда людям не чего сказать по факту темы, и они ковыряются, ища ошибки в чужих постах.

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Гость

17:40:58 17-10-2024

Гость (11:44:05 17-10-2024) А с тех пор, когда людям не чего сказать по факту темы, и он... то есть ответ "фу крашеный" был по теме поста??

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Гость

11:55:20 17-10-2024

Гость (10:50:54 17-10-2024) так он еще и не образованный.. три раза фу...
Да хватит себя уже позорить. Тебя даже макияж не спасет

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Гость

09:06:21 17-10-2024

А что же за одного из главных "патриотов" России Шамана регионы по 15-16 млн. выкладывают? Пусть пел бы бесплатно.

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Гость

11:14:27 17-10-2024

Гораздо интересней, что он на это ответил. Хотя все наверное догадываются

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Гость

13:18:42 17-10-2024

А расписного тут такие же защищают, а еще говорят у нас "таких" нет. А они все в Барнауле.

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Гость

17:42:50 17-10-2024

Гость (13:18:42 17-10-2024) А расписного тут такие же защищают, а еще говорят у нас "та... Интересно, а вы знакомы с творчеством, например, группы Kiss?

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Гость

20:01:43 17-10-2024

Гость (17:42:50 17-10-2024) Интересно, а вы знакомы с творчеством, например, группы Kiss...
Зачем ему, когда есть Шаман!

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