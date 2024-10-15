Егор Крид объявил о смене псевдонима

По словам артиста, это временное решение

15 октября 2024, 19:36, ИА Амител

Егор Крид / Фото: t.me/egorkreed

В своем Telegram-канале Егор Крид сообщил о том, что ему придется сменить имя. По словам артиста, это временное решение, связанное с оформлением документов.

Подробности он пообещал раскрыть позже.

Егор Булаткин, известный как KReeD, начал свою карьеру в 2011 году. Он рассказывал, что выбрал псевдоним, вдохновившись названием группы, с которой рисовал граффити. Позже он начал сотрудничать с лейблом Black Star, в 2015 году звукозаписывающая компания зарегистрировала имя Егор Крид в качестве товарного знака.

В 2019-м Крид покинул Black Star, но ему удалось сохранить свой псевдоним.