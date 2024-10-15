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Егор Крид объявил о смене псевдонима

По словам артиста, это временное решение

15 октября 2024, 19:36, ИА Амител

Егор Крид / Фото: t.me/egorkreed
Егор Крид / Фото: t.me/egorkreed

В своем Telegram-канале Егор Крид сообщил о том, что ему придется сменить имя. По словам артиста, это временное решение, связанное с оформлением документов.

Подробности он пообещал раскрыть позже.

Егор Булаткин, известный как KReeD, начал свою карьеру в 2011 году. Он рассказывал, что выбрал псевдоним, вдохновившись названием группы, с которой рисовал граффити. Позже он начал сотрудничать с лейблом Black Star, в 2015 году звукозаписывающая компания зарегистрировала имя Егор Крид в качестве товарного знака.

В 2019-м Крид покинул Black Star, но ему удалось сохранить свой псевдоним.

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Комментарии 5

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Гость

19:49:25 15-10-2024

Если не Егор Кринж, то зачем это всё?

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Доброжир

06:09:34 16-10-2024

Антон Крид - да, так гораздо лучшее

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Гость

09:19:22 16-10-2024

ага смену пола запретили, так хоть имя поменяет на Анжелику

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Гость

09:21:41 16-10-2024

никто не запретил смену пола - ему и не надо

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Гость

10:42:55 16-10-2024

А кто это?

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