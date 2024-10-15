Егор Крид объявил о смене псевдонима
По словам артиста, это временное решение
15 октября 2024, 19:36, ИА Амител
Егор Крид / Фото: t.me/egorkreed
В своем Telegram-канале Егор Крид сообщил о том, что ему придется сменить имя. По словам артиста, это временное решение, связанное с оформлением документов.
Подробности он пообещал раскрыть позже.
Егор Булаткин, известный как KReeD, начал свою карьеру в 2011 году. Он рассказывал, что выбрал псевдоним, вдохновившись названием группы, с которой рисовал граффити. Позже он начал сотрудничать с лейблом Black Star, в 2015 году звукозаписывающая компания зарегистрировала имя Егор Крид в качестве товарного знака.
В 2019-м Крид покинул Black Star, но ему удалось сохранить свой псевдоним.
19:49:25 15-10-2024
Если не Егор Кринж, то зачем это всё?
06:09:34 16-10-2024
Антон Крид - да, так гораздо лучшее
09:19:22 16-10-2024
ага смену пола запретили, так хоть имя поменяет на Анжелику
09:21:41 16-10-2024
никто не запретил смену пола - ему и не надо
10:42:55 16-10-2024
А кто это?