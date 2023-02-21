Джазовые вечера и дискотека 90-х. Какие артисты выступят в Барнауле в марте

Стиви Уандер, Сергей Трофимов и фестиваль Сан-Ремо

21 февраля 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: "Лига-Арт"

Март в столице Алтайского края станет богатым на культурные события: в Барнаул с концертами приедут многие российские звёзды. Также в краевой столице пройдут различные фестивали: от джаза до итальянской эстрады. Рассказываем, что интересного произойдёт в Барнауле в марте 2023 года и куда уже можно покупать билетики.

Джазовые портреты Стиви Уандера

Новый эстрадный проект Барнаульского духового оркестра "Джазовые портреты Стиви Уандера" посвящён творчеству музыканта. Стиви Уандер – известный соул-певец, композитор, пианист, барабанщик, харпер, музыкальный продюсер и общественный деятель, оказавший огромное влияние на развитие музыки XX века, страдающий слепотой. Один из основоположников современного соула и R’n’B. В концертной программе прозвучат популярные вокальные композиции музыканта, а также известные джазовые стандарты.

Когда: 2 марта

Где: концертный зал "Сибирь"

Стоимость билетов: 400-700 рублей

ДИСКО 90-х

Суперфестиваль популярной музыки "Диско 90-х" представляет лучшее из золотой коллекции хитов 90-х и 2000-х годов. То, что раньше было доступно лишь на столичных площадках, теперь увидит зритель от Минска до Владивостока. Концерт должен был состояться ещё в 2022 году, но из-за пандемии его перенесли.

Когда: 2 марта

Где: "Титов-Арена"

Стоимость билетов: 1200-1900 рублей

Шоу под дождём 7. "И где, …, счастье?"

Санкт-Петербургский театр танца "Искушение" представит шоу под дождём 7 "И где, …, счастье?". В этом шоу танцевальные номера сочетаются с монологами актёра на актуальные темы сегодняшних реалий с тёплым юмором и неизменным позитивом. Зрителей ждёт много танцев с полураздетыми очень красивыми молодыми мужчинами.

Когда: 2 марта

Где: ДК Барнаула

Стоимость билетов: 1400-2200 рублей

SAN-REMO. Из Италии с любовью

Золотые хиты знаменитого фестиваля в Сан-Ремо. Это не просто любимые итальянские песни, это музыка бесшабашной и яркой молодости. Время, которое мы таким любим вспоминать. Горячие хиты Сан-Ремо исполнят лучшие голоса вокальной группы государственного молодёжного ансамбля песни и танца "Алтай" в сопровождении государственного оркестра "Сибирь" под управлением неподражаемого виртуоза – Николая Комиссарова.

Когда: 3 марта

Где: Концертный зал "Сибирь"

Стоимость билетов: 800 рублей

Мультимедийное шоу OPERA vs ROCK

Вас ждёт высочайший исполнительский уровень, качественный живой звук и эксклюзивный свет, неожиданное соединение легендарных музыкальных композиций от классики до рока, невероятный драйв музыкантов и яркие сценические импровизации! В основу программы легли хиты мирового рока Metallica, QUEEN, Deep Purple, Sting, Nirvana, AC/DC, The Prodigy и бессмертные творения величайших композиторов: Моцарта, Чайковского, Мусоргского, Верди, Бизе, Римского-Корсакова, Россини, Стравинского, Рахманинова, Циммера и многих других.

Когда: 3 марта

Где: ДК Барнаула

Стоимость билетов: 800-2200 рублей

Хор Турецкого

Концерт выдающегося артиста, музыканта, дирижёра, шоумена, продюсера знаменитых коллективов "Хор Турецкого" и "Soprano Турецкого". На концерте вы услышите как музыкальные хиты разных стилей и эпох изящно переплетаются в едином празднике: классика и фольклор, опера и рок, блюз и романсы, новые песни "Хора Турецкого".

Когда: 5 марта

Где: театр драмы

Стоимость билетов: 5500-6500 рублей

Концерт Павла Пиковского

Один из самых интересных молодых российских исполнителей выступит с сольным концертом впервые в Барнауле.

Когда: 10 марта

Где: Бар "Улисс"

Стоимость билетов: 800 рублей

Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум

Вот уже более 20 лет слушателей радует этот красивый дуэт – один из самых известных музыкантов России, уважаемый наставник шоу "Голос" Леонид Агутин и Анжелика Варум – муза, которой восхищаются многие композиторы, певица, чей самобытный вокал узнаваем с первых нот. В программе лучшие хиты звёздной пары.

Когда: 17 марта

Где: "Титов-Арена"

Стоимость билетов: 1500-7000 рублей

"Песняры"

Легендарный советский ансамбль даст большой концерт в столице края.

Когда: 20 марта

Где: Музыкальный театр Алтая

Стоимость билетов: 800-2200 рублей

Евгений Миронов. Спектакль "Русский крест"

Спектакль-концерт в жанре народной мистерии "Русский крест" по одноимённой поэме Николая Мельникова. По задумке режиссёра Марины Брусникиной в концерте поэзия в прочтении Евгения Миронова соединяется с авторской электронной музыкой Николая Попова и народным звучанием фольклорного ансамбля "Комонь".

Когда: 27 марта

Где: театр драмы

Стоимость билетов: 1800-6500 рублей

Группа "Кватро"

Артисты работали с лучшими симфоническими оркестрами мира, выступали на крупнейших мировых концертных площадках с такими мэтрами, как Пласидо Доминго, Майкл Болтон и Дмитрий Хворостовский. Коллектив выступает в том числе и в лондонском Royal Albert Hall.

Когда: 29 марта

Где: театр драмы

Стоимость билетов: 2000-3600 рублей

Концерт Сергея Трофимова

Сергей Трофимов – поэт, певец, композитор, Заслуженный артист России, обладатель премии "Шансон года" и целой коллекции "Золотых граммофонов" за песни, ставшие привычной и неотъемлемой частью нашего музыкального пространства.

Когда: 30 марта

Где: театр драмы

Стоимость билетов: 1200-3500 рублей

Концерт музыки из фильмов о Гарри Поттере

Гарри Поттер – величайший образец литературы и кино. Сотни миллионов людей не только видели знаменитый фильм, но и слышали гениальную музыку Джона Уильямса. Оскароносный композитор подарил нам шедевр на века. Его магические мелодии уже более двадцати лет околдовывают и детей, и взрослых по всему миру.

Когда: 31 марта

Где: ДК Барнаула

Стоимость билетов: 1000-2800 рублей