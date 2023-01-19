Ледовое шоу, мюзиклы и концерты. Какие артисты выступят в Барнауле в феврале

С концертами приедут певцы, актёры и фигуристы

19 января 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: Лига-Арт

Февраль – самый короткий месяц в году. Однако традиционно в это время года проходит большое количество концертов. Рассказываем, какие певцы и актёры приедут в Барнаул в феврале 2023 года.

Мистический ледовый мюзикл "Дракула. История вечной любви"

Ледовое шоу по мотивам романа Брэма Стокера "Дракула". В подготовке спектакля приняли участие известные российские артисты: Иван Охлобыстин, Хелависа (лидер группы "Мельница"), Александр Красовицкий (группа Animal ДжаZ) и другие. В роли Люси – чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная.

Главные роли исполнят солисты мировых ледовых шоу, воздушные гимнасты, представшие перед зрителями в образах героев романа: возлюбленных Мины и Джонатана, невинной Люси, решительного и смелого Ван Хельсинга, посвятившего жизнь борьбе с тёмными силами, голодных и беспощадных вампирш и, конечно же, зловещего графа Дракулы.

Когда: 10 февраля

Где: "Титов-Арена"

Группа "Садко"

Это молодая группа из трёх вокалистов: Александра Бардина, Владимира Макарова и Александра Лихацкого. Репертуар группы включает в себя авторские песни. Главное, что все они очень добрые и позитивные, как и сами артисты. Здесь есть чему учиться – тому, как исполнять песню, жить на сцене, как слышать, любить публику и отдаваться ей без остатка.

Когда: 6 февраля

Где: ДК Барнаула

Стоимость билетов: 2300-3200 рублей

Мюзикл-шоу "Нотр Дам Де Пари" и "Ромео и Джульетта"

Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко, Пётр Маркин, Вячеслав Гнедак и другие ведущие артисты самых известных, успешных и легендарных мюзиклов в яркой и увлекательной театрализованной программе мюзикл-шоу.

Когда: 6 февраля

Где: Музыкальный театр

Стоимость билетов: свободных мест, увы, уже нет

Simple music Ensemble "Музыка Х. Циммера и Л. Эйнауди. Неоклассика. Лучшее"

Коллектив музыкантов Simple Music Ensemble создал единственную в своём роде программу известных всему миру сочинений культовых современных композиторов – Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Макса Рихтера, Олафура Арнальдса. Живое исполнение мировых хитов неоклассики! Одно из главных событий зимы для любителей музыки.

Когда: 12 февраля

Где: ДК Моторостроителей

Стоимость билетов: 1000-2500 рублей

Рок-спектакль «Цой. Последний герой»

Шоу создано в необычном жанре спектакля-концерта. Пронзительные и простые истории из жизни великого музыканта и его группы "Кино", их фанатов и людей, которые любили и любят эту музыку.

Когда: 12 февраля

Где: Молодёжный театр Алтая

Стоимость билетов: 1300-2600 рублей

Легендарные хиты QUEEN & SCORPIONS с симфоническим оркестром

Шоу Сергея Арутюнова – одного из самых ярких участников шоу "Голос", "Один в один", "На Заре 2020" и других популярных музыкальных проектов. Шоу Сергея Арутюнова получило признание и множество хороших отзывов от музыкальных критиков и фанатов.

Когда: 20 февраля

Где: Театр драмы

Стоимость билетов: 1000-3500 рублей

КняZz. 50 лет Андрею Князеву. Все хиты

Легендарный солист группы "КиШ" исполнит свои лучшие песни. Для фанатов коллектива этой информации уже достаточно, чтобы не пропустить концерт.

Когда: 22 февраля

Где: ДК Моторостроителей

Стоимость билетов: 1700-5500 рублей

Мариам Мерабова

Одна из лучших вокалисток страны. Мариам Мерабова – эстрадно-джазовая певица, автор песен, композитор, актриса, телеведущая. Участница шоу "Голос" и "Три аккорда".

Когда: 23 февраля

Где: ДК Барнаула

Стоимость билетов: 1500-3000 рублей

Полина Гагарина

Звезда телепередач федеральных каналов ("Две звезды", "Точь-в-точь", "Голос") и ярчайшая участница музыкальных конкурсов (Евровидение, "Золотой граммофон", "Премия Муз-ТВ") Полина Гагарина по-прежнему удивляет зрителя искренностью исполнения, в котором сочетаются нежность и элегантность, а также напряжение и сила. В новую программу "Обезоружена" вошли лучшие композиции Гагариной. Наверняка без "Кукушки" не обойдётся. Впрочем, помните, что эта песня Виктора Цоя.

Когда: 26 февраля

Где: 2Титов-Арена"

Стоимость билетов: 1800-6000 рублей

Дмитрий Певцов "Баллада о Высоцком. Продолжение"

Программа "Баллада о Высоцком" – это уникальная возможность в очередной раз прочувствовать и пережить каждую песню легендарного исполнителя. В концертном репертуаре Дмитрия Певцова – несколько десятков произведений Владимира Высоцкого. На концерте он исполнит самые любимые и популярные песни.

Когда: 27 февраля

Где: Театр драмы

Стоимость билетов: 1500-3200 рублей