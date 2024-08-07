Дженифер Лопес раскритиковали за дорогую сумку

Аксессуар стоит почти шесть миллионов рублей

07 августа 2024, 14:23, ИА Амител

В Сети раскритиковали Дженнифер Лопес за то, что она носит сумку Hermès Kelly, стоимость которой составляет около 70 тысяч долларов.

55-летняя Дженнифер Лопес посетила выставку антиквариата в Хэмптоне. Для этого события она выбрала белый топ, джинсы и солнцезащитные очки. Свой образ она дополнила сумкой Hermès Kelly из соломы и коричневой кожи.

Пользователи Сети возмутились, увидев этот аксессуар. Они считают, что цена сумки слишком высока для такого предмета. Некоторые даже предложили купить такую же сумку на Фиджи всего за пять долларов.

Однако есть и те, кто не согласен с критикой. Они считают, что сумка Hermès Kelly – это стильный и дорогой аксессуар, который может дополнить любой образ.