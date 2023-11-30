Джеймс Кэмерон рассказал, когда выйдет "Аватар 3"

Фильм уже находится на стадии постпродакшена

30 ноября 2023, 08:32, ИА Амител

Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"

Фильм "Аватар 3" выйдет 19 декабря 2025 года, заявил режиссер Джеймс Кэмерон на пресс-конференции в Новой Зеландии.

По словам постановщика, сейчас проект находится на стадии постпродакшена.

Первая часть "Аватара" вышла в 2009 году и заработала более 2,923 млрд долларов, став самым кассовым фильмом в истории.

Сиквел "Аватар: Путь воды" выпустили в 2022-м. При сборах 2,320 млрд долларов лента заняла третье место в списке самых прибыльных картин (на втором – "Мстители: Финал").

В планах у Джеймса Кэмерона выпустить не только третью часть об инопланетной цивилизации На’ви, но также четвертую и пятую – в 2029 и 2031 годах соответственно.

Ранее продюсер Джон Ландау рассказывал, что увидят зрители в следующих частях картины.