Джеймс Кэмерон рассказал, когда выйдет "Аватар 3"
Фильм уже находится на стадии постпродакшена
30 ноября 2023, 08:32, ИА Амител
Фильм "Аватар 3" выйдет 19 декабря 2025 года, заявил режиссер Джеймс Кэмерон на пресс-конференции в Новой Зеландии.
По словам постановщика, сейчас проект находится на стадии постпродакшена.
Первая часть "Аватара" вышла в 2009 году и заработала более 2,923 млрд долларов, став самым кассовым фильмом в истории.
Сиквел "Аватар: Путь воды" выпустили в 2022-м. При сборах 2,320 млрд долларов лента заняла третье место в списке самых прибыльных картин (на втором – "Мстители: Финал").
В планах у Джеймса Кэмерона выпустить не только третью часть об инопланетной цивилизации На’ви, но также четвертую и пятую – в 2029 и 2031 годах соответственно.
Ранее продюсер Джон Ландау рассказывал, что увидят зрители в следующих частях картины.
17:27:58 01-12-2023
Будет наверное прикольный
14:17:13 02-12-2023
Пипец, сначала ждали 13 лет, когда он все сразу отснимет. А теперь ещё столько же ждать когда он постпродакшн организует. 🤦