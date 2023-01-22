Стало известно, что покажут зрителям в четвертой части "Аватара"

Следующий фильм представит сразу два новых народа На`ви

22 января 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Продюсер фильмов серии "Аватар" Джон Ландау рассказал о том, что увидят зрители в следующих частях картины. Его слова передаёт CQ.

В следующей картине авторы покажут Землю. Поклонники творчества Джеймса Кэмерона впервые увидят родину "небесных людей", которая умирает от своих же жителей.

"Земля страдает от перенаселения и истощения ресурсов, что усложняет жизнь землян. Но мы не хотим рисовать мрачную картину того, куда катится наш мир. Эти фильмы так же несут идею, что мы можем сменить курс", – сказал продюсер.

Он отметил, что в следующем фильме зрителей ждёт множество новых событий и сразу два новых народа На`ви.