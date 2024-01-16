Джигурда ответил на обвинения Волочковой в сливе скандального видео
По словам актера, он не имеет к этому никакого отношения
16 января 2024, 15:46, ИА Амител
Российский актер Никита Джигурда ответил балерине Анастасии Волочковой, обвинившей его в сливе видеоролика с пьяными танцами. Его слова передает "МК".
По словам Джигурды, ему не за что извиняться перед балериной, поскольку он не имеет никакого отношения к тому, что видео оказалось в социальных сетях.
"Здесь два варианта. Выставил в интернет или тот, кто снимал, повторяю, закрытую прошлогоднюю репетицию, – или сама Анастасия Волочкова. Как она это не раз делала с нашими прошлыми перформансами", – заявил Джигурда.
Он также добавил, что балерина звонила его жене и утверждала, что точно знает того, кто стоит за сливом ролика в интернет.
Ранее Волочкова назвала Джигурду "днищем и проституткой", а также добавила, что больше не считает его своим другом.
15:55:57 16-01-2024
Я думал, он станет говорить, что никаких мухоморов он не употребляет, и водку не пьет. И на свете вещи поважнее есть.
15:57:05 16-01-2024
О, может правда тупо украли. Они оба не такие уж спецы по защите информации, ушами прохлопали
16:03:07 16-01-2024
днище с проституткой поругались... выбросить их из информационного поля и забыть как страшный сон. а джыгурду актером назвать... это прям как джыгана певцом...
16:44:13 16-01-2024
О как? репетиция!? теперь это будем называть репетицией...! Это мы, говорит, рип-пи-типи-тировали...
22:37:05 16-01-2024
Гость (16:44:13 16-01-2024) О как? репетиция!? теперь это будем называть репетицией...! ... Живьем брать демонов!!! 😁
22:59:02 16-01-2024
А что Путин говорит ?
08:03:03 17-01-2024
Гость (22:59:02 16-01-2024) А что Путин говорит ?... Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать",