Джигурда ответил на обвинения Волочковой в сливе скандального видео

По словам актера, он не имеет к этому никакого отношения

16 января 2024, 15:46, ИА Амител

Кадр из видео

Российский актер Никита Джигурда ответил балерине Анастасии Волочковой, обвинившей его в сливе видеоролика с пьяными танцами. Его слова передает "МК".

По словам Джигурды, ему не за что извиняться перед балериной, поскольку он не имеет никакого отношения к тому, что видео оказалось в социальных сетях.

"Здесь два варианта. Выставил в интернет или тот, кто снимал, повторяю, закрытую прошлогоднюю репетицию, – или сама Анастасия Волочкова. Как она это не раз делала с нашими прошлыми перформансами", – заявил Джигурда.

Он также добавил, что балерина звонила его жене и утверждала, что точно знает того, кто стоит за сливом ролика в интернет.

Ранее Волочкова назвала Джигурду "днищем и проституткой", а также добавила, что больше не считает его своим другом.