Джо Байден пожаловался на угрозы жены отправить его в космос

Американский лидер опасается, что это действительно может произойти

17 ноября 2024, 07:30, ИА Амител

Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден рассказал об угрозах жены отправить его в космос. Об этом он рассказал на встрече с президентом Перу Диной Болуарте, пишет New York Post.

По словам американского лидера, когда его супруга считает, что он отбился от рук, она обещает позвонить главе NASA Биллу Нельсону, чтобы тот отправил его в космос.

Политик в шутку выразил опасение, что это действительно может произойти.

Полномочия Джо Байдена в качестве президента США закончатся 20 января 2025 года. В этот день состоится инаугурация вновь избранного Дональда Трампа, который победил на прошедших 5 ноября президентских выборах.