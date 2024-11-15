Трамп пообещал усердно работать над завершением конфликта на Украине
Также он намерен разобраться с непростой ситуацией на Ближнем Востоке
15 ноября 2024, 15:40, ИА Амител
Дональд Трамп / Фото: Library of Congress / unsplash.com
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал очень усердно работать над завершением украинского конфликта и над ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом пишет ТАСС.
"Этому должен быть положен конец", – отметил он на торжественном вечере во Флориде.
5 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил республиканец Дональд Трамп. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года.
Сейчас политик занимается формированием своей будущей администрации. Уже известно, что в ее состав войдет Илон Маск.
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