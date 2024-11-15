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Трамп пообещал усердно работать над завершением конфликта на Украине

Также он намерен разобраться с непростой ситуацией на Ближнем Востоке

15 ноября 2024, 15:40, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: Library of Congress / unsplash.com
Дональд Трамп / Фото: Library of Congress / unsplash.com

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал очень усердно работать над завершением украинского конфликта и над ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом пишет ТАСС.

"Этому должен быть положен конец", – отметил он на торжественном вечере во Флориде.

5 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил республиканец Дональд Трамп. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года. 

Сейчас политик занимается формированием своей будущей администрации. Уже известно, что в ее состав войдет Илон Маск.

США украина

Комментарии 2

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Грыша

16:49:16 15-11-2024

Обещать не значит жениться...

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Гость

18:59:39 15-11-2024

Вся надежа на него

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