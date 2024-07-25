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Джо Байден раскрыл причину отказа от переизбрания

Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве своего преемника

25 июля 2024, 08:31, ИА Амител

Джо Байден / Фото: whitehouse.gov
Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден обратился к нации и объяснил отказ от переизбрания желанием передать эстафету молодому поколению. 

Глава государства отметил, что его заслуги и видение будущего Америки делают его достойным второго срока, но защита демократии важнее личных амбиций. И поэтому правильнее будет уступить дорогу молодым, а именно Камале Харрис.

"Она опытная. Она жесткая. Она способная. Она была для меня невероятным партнером... Теперь выбор за вами, американским народом", – сказал он.

В оставшееся время своего президентства Байден намерен сосредоточиться на вопросах экономики и прав граждан, реформе Верховного суда, прекращении конфликта в Газе и сохранении коалиции в поддержку Украины.

США Джо Байден

Комментарии 19

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Гость

08:34:24 25-07-2024

Ага, он искренне так и хотел )) верим
Ну будет забавно,если и правда выиграет. Мож и потопит Америку.

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Гость

08:58:34 25-07-2024

Прикольная тетка) говорит много и ни о чем), профессиональный забалтыватель)

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Гость

11:23:09 25-07-2024

Гость (08:58:34 25-07-2024) Прикольная тетка) говорит много и ни о чем), профессиональны... Также как и наш))

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Гость

12:03:58 25-07-2024

Гость (11:23:09 25-07-2024) Также как и наш))... Да, ваш Зеля точно такой. Клоун, одним словом.

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гость

09:13:06 25-07-2024

экстрасенсы предрекали в президенты америки женщину в следующем году

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Гость

09:33:29 25-07-2024

Часто ржет как кобыла эта Камала.Несерьёзный человек.

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Гость

09:52:28 25-07-2024

Похоже, на курсах повышения ораторского искусства западных политиков обучают при ответе на "неудобный" вопрос применять слово "демократия" и её защита.США,выступление политика,голос из толпы."Что мы делаем там в Европе?Ведь возможна война с Россией и вообще всеобщая".Ответ:" Да мы ж за демократию" )..."Что касается более широкого вопроса, который вы задаете. Проблема с этой формулировкой - не формулировкой вашего вопроса, а с формулировкой министра иностранных дел [Лаврова] - заключается в том, что никто в Европе не угрожает России. То, что Россия, как представляется, воспринимает в качестве угрозы, является демократией, функционирующей на ее границах. И это попросту не является законным выводом", - утверждал на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер."Не знаю как кому,но по моему те политики уже до идиотизма доехали.

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Гость

09:57:25 25-07-2024

Достаточно сказать:" Да мы же за демократию".И тогда невольно соглашаются и замолкают:"Ну да,я же из народа" ))

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Гость

10:15:14 25-07-2024

Шило на мыло поменяли, нам от этого ни холодно, ни жарко

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Гость

10:26:06 25-07-2024

Гость (10:15:14 25-07-2024) Шило на мыло поменяли, нам от этого ни холодно, ни жарко... В США демократия, то есть народ управляет страной.Американский народ решил вооружать украинский народ для продолжения военных действий с российским народом...

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Гость

10:50:40 25-07-2024

Гость (10:26:06 25-07-2024) В США демократия, то есть народ управляет страной.Американск... "Демократия — это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам" (с)

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Гость

10:43:20 25-07-2024

делают его достойным второго срока, но защита демократии важнее личных амбиций --- текст походу уже Камала писала, никакой связи между первой и второй частью фразы. Если он достоин, то в чем проблема для демократии избрать его?

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Гость

10:48:41 25-07-2024

Даже Обама считает Камалу тупорогой, и не поддержал ее выдвижение. Просто больше некому заменить "могучего" старика самоходного Джо.

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Гость

12:27:08 25-07-2024

Где вы видели чтобы страной управлял народ?Истёртые до дыр слова.А словосочетание "защита демократии"-это дурость во второй степени..."Я без личных амбиций заявляю,что грудью защищаю демократию" )) "Поэтому ухожу и передаю эстафету 60-ти летней молодухи."

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Гость

13:15:16 25-07-2024

у нас тоже есть своя пластинка: мы ж за традиционные ценности) так что успокойтесь, граждане РФ, на свою власть давайте глянем, как она оправдывает любые действия... и попробуй возрази, сразу запишут сами знаете в кого, тех кого нельзя называть)))

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Гость

14:08:09 25-07-2024

Гость (13:15:16 25-07-2024) у нас тоже есть своя пластинка: мы ж за традиционные ценност... В сабже речь про Бидона, но оппик ухитряется и в статью про Бидона ввернуть - а у нас мол ни лучче. Тьфу на тебя...

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Гость

14:16:07 25-07-2024

Гость (13:15:16 25-07-2024) у нас тоже есть своя пластинка: мы ж за традиционные ценност... А вы надо понимать, за гейропейские ценности, они вам ближе )))

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Гость

14:52:17 25-07-2024

Гость (14:16:07 25-07-2024) А вы надо понимать, за гейропейские ценности, они вам ближе ... вот наглядный пример того, о чем говорит тот комментатор) иных вариантов нет, да?

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Гость

15:02:20 25-07-2024

Варианты всегда есть, на данный момент официально существует около 60 гендеров, вы к какому относитесь, если традиционные для вас "изъезженная пластинка" ?

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