Джо Байден раскрыл причину отказа от переизбрания
Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве своего преемника
25 июля 2024, 08:31, ИА Амител
Президент США Джо Байден обратился к нации и объяснил отказ от переизбрания желанием передать эстафету молодому поколению.
Глава государства отметил, что его заслуги и видение будущего Америки делают его достойным второго срока, но защита демократии важнее личных амбиций. И поэтому правильнее будет уступить дорогу молодым, а именно Камале Харрис.
"Она опытная. Она жесткая. Она способная. Она была для меня невероятным партнером... Теперь выбор за вами, американским народом", – сказал он.
В оставшееся время своего президентства Байден намерен сосредоточиться на вопросах экономики и прав граждан, реформе Верховного суда, прекращении конфликта в Газе и сохранении коалиции в поддержку Украины.
08:34:24 25-07-2024
Ага, он искренне так и хотел )) верим
Ну будет забавно,если и правда выиграет. Мож и потопит Америку.
08:58:34 25-07-2024
Прикольная тетка) говорит много и ни о чем), профессиональный забалтыватель)
11:23:09 25-07-2024
Гость (08:58:34 25-07-2024) Прикольная тетка) говорит много и ни о чем), профессиональны... Также как и наш))
12:03:58 25-07-2024
Гость (11:23:09 25-07-2024) Также как и наш))... Да, ваш Зеля точно такой. Клоун, одним словом.
09:13:06 25-07-2024
экстрасенсы предрекали в президенты америки женщину в следующем году
09:33:29 25-07-2024
Часто ржет как кобыла эта Камала.Несерьёзный человек.
09:52:28 25-07-2024
Похоже, на курсах повышения ораторского искусства западных политиков обучают при ответе на "неудобный" вопрос применять слово "демократия" и её защита.США,выступление политика,голос из толпы."Что мы делаем там в Европе?Ведь возможна война с Россией и вообще всеобщая".Ответ:" Да мы ж за демократию" )..."Что касается более широкого вопроса, который вы задаете. Проблема с этой формулировкой - не формулировкой вашего вопроса, а с формулировкой министра иностранных дел [Лаврова] - заключается в том, что никто в Европе не угрожает России. То, что Россия, как представляется, воспринимает в качестве угрозы, является демократией, функционирующей на ее границах. И это попросту не является законным выводом", - утверждал на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер."Не знаю как кому,но по моему те политики уже до идиотизма доехали.
09:57:25 25-07-2024
Достаточно сказать:" Да мы же за демократию".И тогда невольно соглашаются и замолкают:"Ну да,я же из народа" ))
10:15:14 25-07-2024
Шило на мыло поменяли, нам от этого ни холодно, ни жарко
10:26:06 25-07-2024
Гость (10:15:14 25-07-2024) Шило на мыло поменяли, нам от этого ни холодно, ни жарко... В США демократия, то есть народ управляет страной.Американский народ решил вооружать украинский народ для продолжения военных действий с российским народом...
10:50:40 25-07-2024
Гость (10:26:06 25-07-2024) В США демократия, то есть народ управляет страной.Американск... "Демократия — это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам" (с)
10:43:20 25-07-2024
делают его достойным второго срока, но защита демократии важнее личных амбиций --- текст походу уже Камала писала, никакой связи между первой и второй частью фразы. Если он достоин, то в чем проблема для демократии избрать его?
10:48:41 25-07-2024
Даже Обама считает Камалу тупорогой, и не поддержал ее выдвижение. Просто больше некому заменить "могучего" старика самоходного Джо.
12:27:08 25-07-2024
Где вы видели чтобы страной управлял народ?Истёртые до дыр слова.А словосочетание "защита демократии"-это дурость во второй степени..."Я без личных амбиций заявляю,что грудью защищаю демократию" )) "Поэтому ухожу и передаю эстафету 60-ти летней молодухи."
13:15:16 25-07-2024
у нас тоже есть своя пластинка: мы ж за традиционные ценности) так что успокойтесь, граждане РФ, на свою власть давайте глянем, как она оправдывает любые действия... и попробуй возрази, сразу запишут сами знаете в кого, тех кого нельзя называть)))
14:08:09 25-07-2024
Гость (13:15:16 25-07-2024) у нас тоже есть своя пластинка: мы ж за традиционные ценност... В сабже речь про Бидона, но оппик ухитряется и в статью про Бидона ввернуть - а у нас мол ни лучче. Тьфу на тебя...
14:16:07 25-07-2024
Гость (13:15:16 25-07-2024) у нас тоже есть своя пластинка: мы ж за традиционные ценност... А вы надо понимать, за гейропейские ценности, они вам ближе )))
14:52:17 25-07-2024
Гость (14:16:07 25-07-2024) А вы надо понимать, за гейропейские ценности, они вам ближе ... вот наглядный пример того, о чем говорит тот комментатор) иных вариантов нет, да?
15:02:20 25-07-2024
Варианты всегда есть, на данный момент официально существует около 60 гендеров, вы к какому относитесь, если традиционные для вас "изъезженная пластинка" ?