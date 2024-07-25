Джо Байден раскрыл причину отказа от переизбрания

Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве своего преемника

25 июля 2024, 08:31, ИА Амител

Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден обратился к нации и объяснил отказ от переизбрания желанием передать эстафету молодому поколению.

Глава государства отметил, что его заслуги и видение будущего Америки делают его достойным второго срока, но защита демократии важнее личных амбиций. И поэтому правильнее будет уступить дорогу молодым, а именно Камале Харрис.

"Она опытная. Она жесткая. Она способная. Она была для меня невероятным партнером... Теперь выбор за вами, американским народом", – сказал он.

В оставшееся время своего президентства Байден намерен сосредоточиться на вопросах экономики и прав граждан, реформе Верховного суда, прекращении конфликта в Газе и сохранении коалиции в поддержку Украины.