Кто такая Камала Харрис, которую могут выдвинуть в президенты США вместо Байдена?

Действующий президент США Джо Байден, который намеревался баллотироваться на выборах, снял свою кандидатуру 21 июля

22 июля 2024, 13:30, ИА Амител

Камала Харрис / Фото: whitehouse.gov

Действующий президент США Джо Байден не будет баллотироваться на выборах президента Америки в ноябре 2024 года. Пока неизвестно, кто точно станет избираться от Демократической партии вместо него, однако Байден и многие другие члены Демпартии поддержали кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Amic.ru рассказывает, почему Байден снялся с выборов и кто такая Камала Харрис, которая наверняка станет главным соперником Дональда Трампа в президентской гонке.

Что случилось с Байденом?

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил о том, что снимается с предвыборной гонки. В соцсети X (заблокирована в РФ) он заявил, что "в интересах партии и страны" снимает свою кандидатуру с выборов и сконцентрируется на исполнении обязанностей в качестве президента США до конца срока. Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис, призвал демократов объединиться и победить кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Почему Байден снялся с выборов?

Точную причину он не озвучил. Популярность Байдена начала падать после неудачных дебатов с Дональдом Трампом. Демократы призывали отказаться от планов выдвинуть Байдена на еще один срок. Кроме того, свою роль мог сыграть возраст Байдена, которому уже 81 год, а также его неоднократные оговорки. По данным CNN, Байден решил, что он "утяжелит" список кандидатов и помешает победить Дональда Трампа.

Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

Что ответила Харрис?

Харрис заявила, что согласна бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии и намерена заслужить выдвижение кандидатом в президенты.

Кто такая Камала Харрис?

Камале Харрис 59 лет. Она левый политик, член Демократической партии США. Харрис – дочь эмигрантов. Ее мать – уроженка Индии, а отец – Ямайки.

В 1986 году Харрис окончила Университет Говарда в Вашингтоне и получила степень бакалавра экономики и политических наук, затем работала помощником в аппарате сенатора-демократа Алана Крэнстона. В 1989 году она отучилась на юриста в Университете Калифорнии.

Уже в 1990 году Харрис заняла должность заместителя прокурора в округе Аламида в штате Калифорния, в 1998 году ее назначили помощником окружного прокурора Сан-Франциско. В 2000 году Харрис возглавила отдел по делам семьи и детей в мэрии Сан-Франциско. Через три года ее избрали окружным прокурором Сан-Франциско, она работала им до 2011 года. В 2011 году ее назначили генпрокурором Калифорнии. На этом посту она уделяла особое внимание защите окружающей среды и прав секс-меньшинств.

В 2015 году Харрис решила бороться за пост сенатора от Калифорнии. В 2016-м она попала в Сенат США. Там Харрис критиковала президента Дональда Трампа.

Камала Харрис / Фото: whitehouse.gov

В 2019 году Харрис объявила о том, что будет участвовать в президентской гонке, однако вскоре сняла свою кандидатуру в пользу Джо Байдена. Когда Байден победил на выборах, Харрис сложила полномочия сенатора. 20 января 2021 года она заняла должность вице-президента США. На этом посту она стала первой женщиной, первым темнокожим политиком и первым политиком азиатского происхождения.

19 ноября Харрис даже передавали полномочия президента США. Она стала первой и единственной в истории США женщиной, которая приняла на себя полномочия президента страны.

Что касается личной жизни, то с 2014 года она состоит в браке с юристом Дугласом Эмхоффом.

Кроме того, Харрис – прихожанка баптистской церкви. С апреля 2022 года она состоит в российском санкционном списке на бессрочной основе.

Какие взгляды у Камалы Харрис?

У Камалы Харрис – современные либеральные взгляды. Она поддерживает право на аборт и голосовала против законопроекта, который запрещал аборт после 20-й недели беременности. Харрис – борец за права сексуальных меньшинств, выступает за легализацию однополых браков и право трансгендеров пользоваться общественными туалетами по их выбору.

В сфере миграции в 2019 году Харрис публиковала план расширения политики "отложенного действия", которая позволяет предотвратить депортацию нелегальных мигрантов путем предоставления им временного легального статуса. Еще Харрис выступает за федеральную легализацию марихуаны, за ограничения на владение огнестрельным оружием, за борьбу с "глобальным потеплением", за переход на возобновляемые источники энергии и снижение количества выбросов углекислого газа в атмосферу, за отмену смертной казни и так далее.

Во внешней политике ее взгляды совпадают с позицией Джо Байдена. Харрис поддерживает Израиль, Украину, Тайвань, высказывается против политики России, Китая, КНДР и Ирана.

Камала Харрис / Фото: whitehouse.gov

А кто-то еще может стать кандидатом от Демократической партии?

Скорее всего, кандидатом станет именно Харрис. Однако называются и другие политики. Baza пишет, что The Washington Post, The New York Times, USA Today и другие издания называют в числе претендентов жену бывшего экс-президента США Барака Обамы Мишель Обаму, министра транспорта Пита Буттиджича, сенатора от штата Миннесота Эми Клобушар, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, сенатора от штата Джорджия Рафаэля Уорнока, губернатора Иллинойса Джейа Притцкера и губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро.

Когда пройдут американские выборы?

Выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, которые определят 47-го президента США. Традиционно бороться за пост главы государства будут два кандидата – один от Демократической, а второй – от Республиканской партии. От второй будет избираться Дональд Трамп, который уже был президентом с 2017 по 2021 год. Инаугурация нового президента состоится 20 января 2025 года. Одновременно с президентскими пройдут выборы в Сенат и Палату представителей, в некоторых штатах состоятся выборы губернаторов и законодательных органов.