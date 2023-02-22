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Джо Байден выступил с речью в Варшаве. О чём он говорил и что сказал россиянам?

Президент США произнёс свою речь через несколько часов после послания Владимира Путина Федеральному собранию

22 февраля 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: whitehouse.gov
Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден 21 февраля выступил в Польше с речью, в которой высказался о спецоперации на Украине, а также обратился к россиянам и к Владимиру Путину. Примечательно, что выступление американского лидера состоялось почти сразу после послания президента России Федеральному собранию. Поэтому речи двух глав государств невольно превратились в диалог.

Главные высказывания Байдена из его варшавской речи – в материале amic.ru.

1

О спецоперации

Байден признал, что спецоперация на Украине стала тяжёлым испытанием не только для неё, но также для США и стран НАТО.
"Весь мир столкнулся с испытанием на века. Европа столкнулась с испытанием, Америка столкнулась с испытанием. НАТО столкнулась с испытанием, – заявил американский лидер.
При этом он отметил, что у Америки не было других вариантов, кроме как поддержать Украину.
"Вопросы, с которыми мы столкнулись, были настолько же просты, насколько и глубоки. Мы ответим или отвернёмся? Мы будем сильны или слабы? Будем ли едины со всеми союзниками или разобщены?" – рассказал в ходе выступления Байден.
Президент США считает, что конфликт может длиться "не один год", а Украину ждут "тяжёлые и горькие дни".
"Будут жёсткие и горькие дни, победы и трагедии", – сказал Байден.
2

О противостоянии России и НАТО

Байден убеждён, что Североатлантический альянс не ослабнет и не распадётся из-за спецоперации. По мнению американского лидера, у Владимира Путина другое мнение на этот счёт.
"Однако он до сих пор сомневается в нашей твёрдости. Он сомневается в нашей способности к длительным действиям. Он сомневается в том, что мы будем продолжать поддерживать Украину. Он сомневается в том, что НАТО может оставаться единой", – объяснил Джо Байден.
Президент США пытался убедить собравшихся, что НАТО не устанет поддерживать Украину. По его словам, блок готов защищать и себя в случае необходимости.
"Россия знает: если она нападёт хоть на одну страну [члена НАТО], это будет рассматриваться как нападение на весь блок. Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО", – высказался президент.
3

О поставках западного оружия Украине

Говоря о том, что Запад "не устанет" поддерживать Украину, Байден имел в виду в первую очередь поставки вооружения. По его словам, США и страны НАТО продолжат поставлять Киеву артиллерию, танки и системы ПВО.
"Если Украина сейчас перестанет защищаться – это станет концом Украины", – сказал Джо Байден.
4

О российских энергоресурсах

Байден считает, что Запад смог найти альтернативу российскому топливу.
"Он [Владимир Путин] думал, что поставки электроэнергии станут своего рода орудием против Европы, но вместо этого мы все сплотились и смогли этой зимой обеспечить альтернативу этим поставкам", – заявил американский лидер.
5

Обращение к россиянам

Часть выступления Байдена была обращена к россиянам. Американский лидер попытался убедить их, что США – не враг для России.
"Я хочу обратиться к российскому народу: США и европейские страны не хотят уничтожить Россию. Мы не планируем нападать на Россию, захватывать её", – высказался Байден.

Кстати, о чём в своём послании говорил президент России Владимир Путин, читайте в материале amic.ru.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

СВО и экономика. О чём говорил президент Путин в обращении к Федеральному собранию

Президент выступал перед российским парламентом около двух часов
НОВОСТИПолитика

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Комментарии 13

  • Вот если была бы в мире вселенская справедливость, то это недоразумение (самоходный дед на перфокартах) должен был сгореть в адском пламени ещё после бомбёжек Югославии. Так нет же, дожил до преклонных лет, наплодил выродков хуже себя и продолжает мир коптить.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Байден знает, если их поганые ручонки явно полезут в Россию, то мы не постесняемся ответить ядерными ударами по Америке и её европейским вассалам.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • "если была бы в мире вселенская справедливость" ---- Гость, она есть. И каждый получает по заслугам в своё время.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • i,m устал . i,m ухожу... что еще старый маразматик мог сказать, да еще страдающий одержимостью.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Всё это мы слышали 80 лет назад
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Есть одна древняя китайская мудрость: "Поверивший врагу подобен уснувшему на дереве- он проснется, упав". Про нерасширение НАТО и гарантии минских соглашений мы уже слышали...
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Украину ждут "тяжёлые и горькие дни" ---- а потом радостные дни?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, этот дед ещё с Л.И. Брежневым сидел за одним столом...
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а ты после удара будешь живой?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • А я ему верю.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • А я ему верю. 24 минуты назад, Гость Ответить----------- Экий вы доверчивый!
    22 февраля, Гость   Ответить
  • война никому не приносит радостных дней.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Врет как сивый мерин. Плохо что Путин ни разу не обратился к народам сша и европы игнорируя их мыслить
    22 февраля, Гость   Ответить
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