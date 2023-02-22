Джо Байден выступил с речью в Варшаве. О чём он говорил и что сказал россиянам?
Президент США произнёс свою речь через несколько часов после послания Владимира Путина Федеральному собранию
22 февраля 2023, 12:01, ИА Амител
Фото: whitehouse.gov
Президент США Джо Байден 21 февраля выступил в Польше с речью, в которой высказался о спецоперации на Украине, а также обратился к россиянам и к Владимиру Путину. Примечательно, что выступление американского лидера состоялось почти сразу после послания президента России Федеральному собранию. Поэтому речи двух глав государств невольно превратились в диалог.
Главные высказывания Байдена из его варшавской речи – в материале amic.ru.
1
О спецоперации
Байден признал, что спецоперация на Украине стала тяжёлым испытанием не только для неё, но также для США и стран НАТО.
"Весь мир столкнулся с испытанием на века. Европа столкнулась с испытанием, Америка столкнулась с испытанием. НАТО столкнулась с испытанием, – заявил американский лидер.
При этом он отметил, что у Америки не было других вариантов, кроме как поддержать Украину.
"Вопросы, с которыми мы столкнулись, были настолько же просты, насколько и глубоки. Мы ответим или отвернёмся? Мы будем сильны или слабы? Будем ли едины со всеми союзниками или разобщены?" – рассказал в ходе выступления Байден.
Президент США считает, что конфликт может длиться "не один год", а Украину ждут "тяжёлые и горькие дни".
"Будут жёсткие и горькие дни, победы и трагедии", – сказал Байден.
2
О противостоянии России и НАТО
Байден убеждён, что Североатлантический альянс не ослабнет и не распадётся из-за спецоперации. По мнению американского лидера, у Владимира Путина другое мнение на этот счёт.
"Однако он до сих пор сомневается в нашей твёрдости. Он сомневается в нашей способности к длительным действиям. Он сомневается в том, что мы будем продолжать поддерживать Украину. Он сомневается в том, что НАТО может оставаться единой", – объяснил Джо Байден.
Президент США пытался убедить собравшихся, что НАТО не устанет поддерживать Украину. По его словам, блок готов защищать и себя в случае необходимости.
"Россия знает: если она нападёт хоть на одну страну [члена НАТО], это будет рассматриваться как нападение на весь блок. Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО", – высказался президент.
3
О поставках западного оружия Украине
Говоря о том, что Запад "не устанет" поддерживать Украину, Байден имел в виду в первую очередь поставки вооружения. По его словам, США и страны НАТО продолжат поставлять Киеву артиллерию, танки и системы ПВО.
"Если Украина сейчас перестанет защищаться – это станет концом Украины", – сказал Джо Байден.
4
О российских энергоресурсах
Байден считает, что Запад смог найти альтернативу российскому топливу.
"Он [Владимир Путин] думал, что поставки электроэнергии станут своего рода орудием против Европы, но вместо этого мы все сплотились и смогли этой зимой обеспечить альтернативу этим поставкам", – заявил американский лидер.
5
Обращение к россиянам
Часть выступления Байдена была обращена к россиянам. Американский лидер попытался убедить их, что США – не враг для России.
"Я хочу обратиться к российскому народу: США и европейские страны не хотят уничтожить Россию. Мы не планируем нападать на Россию, захватывать её", – высказался Байден.
Кстати, о чём в своём послании говорил президент России Владимир Путин, читайте в материале amic.ru.
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