Джо Байден выступил с речью в Варшаве. О чём он говорил и что сказал россиянам?

Президент США произнёс свою речь через несколько часов после послания Владимира Путина Федеральному собранию

22 февраля 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден 21 февраля выступил в Польше с речью, в которой высказался о спецоперации на Украине, а также обратился к россиянам и к Владимиру Путину. Примечательно, что выступление американского лидера состоялось почти сразу после послания президента России Федеральному собранию. Поэтому речи двух глав государств невольно превратились в диалог.

Главные высказывания Байдена из его варшавской речи – в материале amic.ru.

1 О спецоперации Байден признал, что спецоперация на Украине стала тяжёлым испытанием не только для неё, но также для США и стран НАТО. "Весь мир столкнулся с испытанием на века. Европа столкнулась с испытанием, Америка столкнулась с испытанием. НАТО столкнулась с испытанием, – заявил американский лидер. При этом он отметил, что у Америки не было других вариантов, кроме как поддержать Украину. "Вопросы, с которыми мы столкнулись, были настолько же просты, насколько и глубоки. Мы ответим или отвернёмся? Мы будем сильны или слабы? Будем ли едины со всеми союзниками или разобщены?" – рассказал в ходе выступления Байден. Президент США считает, что конфликт может длиться "не один год", а Украину ждут "тяжёлые и горькие дни". "Будут жёсткие и горькие дни, победы и трагедии", – сказал Байден.

2 О противостоянии России и НАТО Байден убеждён, что Североатлантический альянс не ослабнет и не распадётся из-за спецоперации. По мнению американского лидера, у Владимира Путина другое мнение на этот счёт. "Однако он до сих пор сомневается в нашей твёрдости. Он сомневается в нашей способности к длительным действиям. Он сомневается в том, что мы будем продолжать поддерживать Украину. Он сомневается в том, что НАТО может оставаться единой", – объяснил Джо Байден. Президент США пытался убедить собравшихся, что НАТО не устанет поддерживать Украину. По его словам, блок готов защищать и себя в случае необходимости. "Россия знает: если она нападёт хоть на одну страну [члена НАТО], это будет рассматриваться как нападение на весь блок. Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО", – высказался президент.

3 О поставках западного оружия Украине Говоря о том, что Запад "не устанет" поддерживать Украину, Байден имел в виду в первую очередь поставки вооружения. По его словам, США и страны НАТО продолжат поставлять Киеву артиллерию, танки и системы ПВО. "Если Украина сейчас перестанет защищаться – это станет концом Украины", – сказал Джо Байден.

4 О российских энергоресурсах Байден считает, что Запад смог найти альтернативу российскому топливу. "Он [Владимир Путин] думал, что поставки электроэнергии станут своего рода орудием против Европы, но вместо этого мы все сплотились и смогли этой зимой обеспечить альтернативу этим поставкам", – заявил американский лидер.

5 Обращение к россиянам Часть выступления Байдена была обращена к россиянам. Американский лидер попытался убедить их, что США – не враг для России. "Я хочу обратиться к российскому народу: США и европейские страны не хотят уничтожить Россию. Мы не планируем нападать на Россию, захватывать её", – высказался Байден.

Кстати, о чём в своём послании говорил президент России Владимир Путин, читайте в материале amic.ru.