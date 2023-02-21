СВО и экономика. О чём говорил президент Путин в обращении к Федеральному собранию

Президент выступал перед российским парламентом около двух часов

21 февраля 2023, 19:47, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием во вторник, 21 февраля. Почти за два часа он сделал ряд заявлений о спецоперации на Украине, о помощи солдатам и их семьям, о российской экономике, социальной сфере и образовании. Amic.ru собрал главное, о чём говорил глава государства в обращении.

Спецоперация на Украине

Главной темой послания Федеральному собранию стала идущая на Украине спецоперация. Именно с её обсуждения началось выступление главы государства. Путин рассказал, что Украина начала конфликт в Донбассе, а не Россия. По его словам, РФ же делала всё возможное, чтобы решить украинский кризис мирными методами.

Путин упрекнул США за наличие военных баз по всему миру и сказал, что Америка "погрузила в хаос целые регионы", от их операций погибло 900 тысяч человек и 38 миллионов стали беженцами. По словам Путина, именно США и Запад "взращивали антироссийский проект" и формировали организацию переворота на Украине.

Глава государства также заявил, что на Украине популярна символика нацистской Германии.

"Главное, чтобы воевали против нас, служили оружием против России. Замысел – направить агрессию на Восток. Народ Украины стал заложником киевского режима. О людях никто не думал, их превратили в расходный материал. Ответственность за разжигание конфликта полностью лежит на западных элитах и на киевском режиме, для которого украинский народ чужой. Запад использует Украину как таран против России и как полигон", – сказал Путин.

Поэтому глава государства отметил: "Чем более дальнобойные системы будут поставляться на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ".

Он пообещал, что Россия "шаг за шагом и последовательно" решит все задачи СВО.

Также Путин высказался и о так называемых "национал-предателях". Он отметил, что Запад будет делать на них ставку, пытаясь "расколоть общество", но "национал-предатели" понесут ответственность по закону. По словам Путина, оценку таким поступкам дадут в первую очередь граждане России.

"Кто встал на путь предательства, совершает террористические акты, направленные на территориальную целостность России, понесёт ответственность. Но мы не будем уподобляться киевскому режиму в охоте на ведьм, пусть это останется на их совести", – отметил Путин.

Президент поблагодарил участников СВО и объявил минуту молчания, почтив тем самым их память.

Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию / Фото: kremlin.ru

Помощь семьям солдат

Отдельно Путин затронул тему помощи семьям военнослужащих, участвующих в СВО. Он предложил создать Фонд адресной персональной помощи семьям и ветеранам спецоперации.

"Фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы социально-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, получении новой профессии", – отметил Путин.

Кроме того, фонд должен будет обеспечить уход на дому и высокотехнологичное протезирование для ветеранов СВО. При этом президент подчеркнул, что порядок оказания помощи должен быть очень простым, "без казёнщины и бюрократии". За каждым ветераном СВО глава государства предложил закрепить персонального соцработника, который будет помогать семьям в кратчайшие сроки. Структуры фонда должны будут появиться во всех регионах России до конца 2023 года.

Также Путин предложил давать участникам СВО регулярный отпуск не менее 14 дней и не реже раза в полгода, без учёта времени на дорогу.

Показавших себя офицеров и сержантов нужно в приоритетном порядке направлять на высокие должности, они должны быть востребованы на гражданской службе – а именно в органах власти всех уровней, отметил Путин.

Вооружения

Путин сделал несколько важных заявлений и по вооружениям. Он сказал, что неделю назад подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования.

Но главное заявление – приостановка Россией участия в договоре СНВ. Он заключён между РФ и США и подразумевает сокращение и ограничение стратегических наступательных вооружений. Причём, подчеркнул Путин, Россия из договора пока не выходит.

Путин также отметил, что Минобороны РФ и Росатом должны будут обеспечить готовность к испытаниям российского ядерного оружия. Первым его испытывать Россия не планирует. Но если это сделают США, то и Россия проведёт пуски, сказал Путин.

Экономика

Разговор об экономике Путин начал с военной промышленности. Он отметил, что государство планирует внедрять в оборонно-промышленный комплекс новые технологии, увеличивать темпы производства на российской научной и промышленной базе, с подключением малого и среднего бизнеса. Путин заявил, что власти намерены укреплять гарантии для трудовых коллективов. Одна из таких гарантий – программа льготного жилья для работников ОПК.

"Ставка аренды будет рыночной, значительную часть платы возьмёт на себя государство. Предлагают отработать детали и приступить к строительству жилья в оборонных, индустриальных и других центрах", – сказал Путин.

По словам Путина, Запад развернул против России "экономический фронт", но ничего не добился. В итоге западные санкции "ударили по их же населению", отметил Путин. В экономике России же всё стабильно, заверил президент.

"Они хотят заставить народ страдать и дестабилизировать общество. Но российская экономика оказалась прочнее, чем считали на Западе. Мы обеспечили устойчивость экономической ситуации, не допустили дефицита на рынке, поддержали предпринимателей, финансовую систему. По итогам 2022 года ВВП снизился на 2,1%. Российский бизнес перестроил логистику, укрепил связи с ответственными партнёрами. Гражданские отрасли нарастили производство. Объёмы ввода жилья превысили 100 млн кв. м. Аграрии собрали свыше 150 млн тонн зерна, в том числе 100 млн тонн пшеницы. До 30 июня 2023 года мы сможем довести общий объём экспорта зерна до 55-60 млн тонн. Мы добились снижения безработицы, рынок труда стал более комфортным. До пандемии была безработица 4,7 %, а сейчас – 3,7%. Исторический минимум", – рассказал Путин.

Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию / Фото: kremlin.ru

По словам президента, страна избежала увеличения административного регулирования и "переноса экономики в сторону государства". Большую роль в этом сыграл малый и средний бизнес, сказал Путин. По словам президента, спад экономики был только во втором квартале 2022 года, а в третьем и четвёртом уже наблюдался рост. Так, объём банковских кредитов корпоративному сектору вырос на 14%, ипотечный портфель прибавил 20,4%, а инфляция, вопреки прогнозам, составила 4-5%. И ситуация меняется к лучшему, подчеркнул Путин.

Президент перечислил и задачи в экономике, которые стоят перед государством. Они такие:

убрать межведомственные противоречия;

выстраивать новые логистические коридоры – наращивать мощности Транссиба и БАМа, развивать порты Чёрного и Азовского морей, нарастить Северный морской путь, решать вопросы по развитию Сибири и Дальнего Востока;

привести в нормативное состояние не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях и не менее половины дорог в регионах;

продолжить программу бесплатной газификации и распространить её на социальные объекты – поликлиники, больницы и так далее. Для граждан РФ программа будет действовать на постоянной основе;

инвестировать в сферу ЖКХ 4,5 трлн рублей;

давать промышленную ипотеку не только на покупку производственных площадей, но и на их строительство или модернизацию. Сумма такого кредита будет до 500 млн рублей. Предоставляться он будет по ставке 3 или 5% на срок до семи лет;

давать налоговый вычет компаниям, закупающим российское высокотехнологичное оборудование;

установить страховую гарантию добровольных пенсионных накоплений в размере до 2,8 млн рублей;

создать дополнительные условия для инвестиций внутри страны;

пересмотреть уголовное законодательство в части экономических составов. Путин отметил, что "нельзя допустить вседозволенности, но перегибать палку ни к чему";

правительству поручено предложить дополнительные меры по деофшоризации экономики, чтобы бизнес действовал в российской юрисдикции;

предоставить материнский капитал жителям новых российских регионов, дети которых родились после 2007 года;

поднять уровень МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5%. Тем самым он составит 19 242 рубля;

дополнительно к запланированным 250 миллиардам рублей выделить ещё 50 миллиардов на модернизацию дорожной инфраструктуры. Особое внимание нужно уделить малым городам и сёлам, сказал Путин;

более активно использовать налоговые послабления для семей с детьми.

Кроме того, Путин сказал, что время, когда российская экономика была ориентирована на продажу сырья западным странам, проходит. Он отметил, что другие отрасли развивались слабо, капитал стал утекать на Запад. Но "образ Запада как тихой гавани оказался ложным", отметил Путин.

Глава государства призвал бизнесменов не быть "вторым сортом" на Западе, не цепляться за оставленное там имущество "с протянутой рукой", а развивать свой бизнес, запускать новые проекты и вкладывать деньги в культуру и спорт в России. "Тогда мы создадим самодостаточную экономику", – отметил Путин.

Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию / Фото: kremlin.ru

Образование, культура и экология

Путин заявил, что в сфере образования надо изменить подход к подготовке специалистов. Им нужно дать "больше свободы для творчества" и "ставить амбициозные задачи". Путин поручил правительству определить резервы для программы предоставления жилищных сертификатов учёным.

Кроме того, он поручил за пять лет подготовить больше кадров в колледжах по ключевым для государства направлениям и привлекать в ссузы наставников с опытом работы на производстве.

В высшем образовании также назрели перемены, считает Путин. По его словам, там "необходим синтез советской системы и опыта последних десятилетий". Президент предложил вернуться к "традиционной подготовке специалистов в вузах". Срок обучения теперь составит от 4 до 6 лет.

Если профессия потребует узкой специализации, можно будет затем поступить в магистратуру. Аспирантура остаётся для подготовки учёных и преподавателей. Путин подчеркнул, что переход должен быть плавным. Студенты, которые учатся сейчас, продолжат обучаться по своим программам. Права тех, кто уже получил дипломы, нарушаться не будут, пообещал он.

Путин сообщил, что до 2024 года будет построено 1,3 тысячи новых школ, 850 из них уже открыли, ещё 400 обещают открыть уже скоро. Кроме того, с 2025 года федеральные деньги на ремонт школ будут выделять "на регулярной основе", отметил глава государства.

Также Путин объявил, что российские власти решили продлить экологический проект "Чистый воздух" по снижению выбросов в атмосферу. По словам президента, власти должны продолжить оздоровление Байкала, Волги, заняться очисткой Терека, Урала и других рек. Также необходимо ликвидировать опасные мусорные свалки, сказал Путин.

В завершении послания президент пообещал, что Россия ответит на любые вызовы, потому что "правда за нами". После этого в зале прозвучал гимн России.