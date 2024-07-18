Джо Байден заболел коронавирусом

Президент США будет работать на самоизоляции

18 июля 2024, 07:18, ИА Амител

Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден заразился коронавирусом.

В Белом доме сообщили, что положительный тест на ковид глава государства получил перед мероприятием в Лас-Вегасе. При этом президент вакцинирован, у него сейчас наблюдаются мягкие симптомы болезни.

Выполнять обязанности главы государства Байден продолжит в полном объеме, находясь на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр.