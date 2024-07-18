Джо Байден заболел коронавирусом
Президент США будет работать на самоизоляции
18 июля 2024, 07:18, ИА Амител
Джо Байден / Фото: whitehouse.gov
Президент США Джо Байден заразился коронавирусом.
В Белом доме сообщили, что положительный тест на ковид глава государства получил перед мероприятием в Лас-Вегасе. При этом президент вакцинирован, у него сейчас наблюдаются мягкие симптомы болезни.
Выполнять обязанности главы государства Байден продолжит в полном объеме, находясь на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр.
07:26:52 18-07-2024
Аминь. Земля стекловатой.
08:04:14 18-07-2024
Гость (07:26:52 18-07-2024) Аминь. Земля стекловатой.... Кровавый старик. Ох стекловатой.....
07:41:05 18-07-2024
Знавали мы одного чувачка,который тоже ''работал'' с документами, не отсвечивая.А затем случилось замечательное событие под Новый год Я устал,я ухожу.Ждём чего-то подобного от бидоныча.
14:41:32 18-07-2024
Гость (07:41:05 18-07-2024) Знавали мы одного чувачка,который тоже ''работал'' с докумен... ты еще дедушку вспомни что с мужчинами сосался,придумав фирменный поцелуй
08:19:41 18-07-2024
По разнарядке заболел. Точнее, по плану избирательной кампании.
08:48:34 18-07-2024
думаю невыдевет сам уходить не хочет Трампа не убили теперь байдена уберут через ковид 😷
08:58:39 18-07-2024
Блин, они же корону вроде бы победили. Хоть и вакцинирован, но в его возрасте опасно
09:16:39 18-07-2024
Гость (08:58:39 18-07-2024) Блин, они же корону вроде бы победили. Хоть и вакцинирован, ... Жириновскому это расcкажи, он семь раз от "короны" кололси ... Хе-хе
09:25:18 18-07-2024
Ой, как жаль((
Скучно без него
10:05:12 18-07-2024
гость (09:25:18 18-07-2024) Ой, как жаль((Скучно без него ... не уберегли...
кто-то на него больной начихал, не поймите неправильно.
ходят без масок, расслабились совсем.
вот жил бы он у нас - давно бы сидел на пенсии, окучивал картоф, пас правнуков... малина, а не жизнь.
12:28:06 18-07-2024
Мусик (10:05:12 18-07-2024) не уберегли...кто-то на него больной начихал, не поймите... давно бы сидел на пенсии ---- Вы в этом уверены???
10:03:16 18-07-2024
Бидон же говорил, что по воле Бога откажется от выборов. Может это как раз оно?
10:25:51 18-07-2024
Это ответка от Трампа
10:27:33 18-07-2024
Надеюсь сдохнет!
10:30:07 18-07-2024
Трамп наносит ответный удар
12:16:29 18-07-2024
Он и без болезни был не совсем в адеквате.А теперь...Ну а что поделать?Рулить придется в дистанционно и в полном объеме.Честные выборы в свободной и демократической стране.PS Хорошо что он сейчас находится в резиденции и никто и ничего ему не отстрелит