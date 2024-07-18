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Джо Байден заболел коронавирусом

Президент США будет работать на самоизоляции

18 июля 2024, 07:18, ИА Амител

Джо Байден / Фото: whitehouse.gov
Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден заразился коронавирусом.

В Белом доме сообщили, что положительный тест на ковид глава государства получил перед мероприятием в Лас-Вегасе. При этом президент вакцинирован, у него сейчас наблюдаются мягкие симптомы болезни.

Выполнять обязанности главы государства Байден продолжит в полном объеме, находясь на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр.

Коронавирус США Джо Байден

Комментарии 16

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Гость

07:26:52 18-07-2024

Аминь. Земля стекловатой.

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Гость

08:04:14 18-07-2024

Гость (07:26:52 18-07-2024) Аминь. Земля стекловатой.... Кровавый старик. Ох стекловатой.....

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Гость

07:41:05 18-07-2024

Знавали мы одного чувачка,который тоже ''работал'' с документами, не отсвечивая.А затем случилось замечательное событие под Новый год Я устал,я ухожу.Ждём чего-то подобного от бидоныча.

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кенго

14:41:32 18-07-2024

Гость (07:41:05 18-07-2024) Знавали мы одного чувачка,который тоже ''работал'' с докумен... ты еще дедушку вспомни что с мужчинами сосался,придумав фирменный поцелуй

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Гость

08:19:41 18-07-2024

По разнарядке заболел. Точнее, по плану избирательной кампании.

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Гость

08:48:34 18-07-2024

думаю невыдевет сам уходить не хочет Трампа не убили теперь байдена уберут через ковид 😷

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Гость

08:58:39 18-07-2024

Блин, они же корону вроде бы победили. Хоть и вакцинирован, но в его возрасте опасно

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Гость

09:16:39 18-07-2024

Гость (08:58:39 18-07-2024) Блин, они же корону вроде бы победили. Хоть и вакцинирован, ... Жириновскому это расcкажи, он семь раз от "короны" кололси ... Хе-хе

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гость

09:25:18 18-07-2024

Ой, как жаль((
Скучно без него

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Мусик

10:05:12 18-07-2024

гость (09:25:18 18-07-2024) Ой, как жаль((Скучно без него ... не уберегли...
кто-то на него больной начихал, не поймите неправильно.
ходят без масок, расслабились совсем.
вот жил бы он у нас - давно бы сидел на пенсии, окучивал картоф, пас правнуков... малина, а не жизнь.

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Гость

12:28:06 18-07-2024

Мусик (10:05:12 18-07-2024) не уберегли...кто-то на него больной начихал, не поймите... давно бы сидел на пенсии ---- Вы в этом уверены???

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Гость

10:03:16 18-07-2024

Бидон же говорил, что по воле Бога откажется от выборов. Может это как раз оно?

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Гость

10:25:51 18-07-2024

Это ответка от Трампа

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Гость

10:27:33 18-07-2024

Надеюсь сдохнет!

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Гость

10:30:07 18-07-2024

Трамп наносит ответный удар

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Гость

12:16:29 18-07-2024

Он и без болезни был не совсем в адеквате.А теперь...Ну а что поделать?Рулить придется в дистанционно и в полном объеме.Честные выборы в свободной и демократической стране.PS Хорошо что он сейчас находится в резиденции и никто и ничего ему не отстрелит

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